Петербургский ЗакС потратит 439 млн рублей на машины для депутатов

Петербургское Законодательное собрание потратит 439 млн рублей на машины для депутатов. Контракт на данную сумму был заключен 29 декабря 2016 года с автотранспортным учреждением «Смольнинское».

Договор на перевозку парламентариев заключен на три года: в 2017 депутатов будут возить за 136 млн рублей, в 2018 – за 146 млн рублей и в 2019 – за 156 млн рублей.

Контракт заключался на три года с единственным поставщиком, несмотря на требование УФАС проводить публичные аукционы. Ранее ЗакС тратил на перевозку депутатов в среднем 140 млн рублей в год.

В шестом созыве от автомобилей отказались порядка десяти народных избранников, в том числе самый молодой депутат ЗакСа, член фракции ЛДПР, 22-летний Виктор Сысоев, уже успевший прославиться.

Тем не менее, из документации, опубликованной на портале закупок, не следует, что Мариинский дворец заказал меньшее число автомобилей, чем в прошлые годы.