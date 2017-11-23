В Петербурге ЖКС меняла окна и выбросила знаменитый витраж с восходом солнца. Об этом сообщает петербургское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) со ссылкой на местных жителей.

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"Витраж с "восходом солнца" был достопримечательностью Петроградской стороны. Он оставался в верхнем ярусе окна на последнем этаже парадной дома на Введенской улице, 5, до начала сентября, когда работники ЖКС произвели замену окон на пластиковые стеклопакеты. Старые окна вместе с витражом, по словам местных жителей, погрузили в грузовик и увезли на помойку", - рассказали активисты.

По их словам, жители дома возмущены варварскими действиями работников ЖКС, однако доходный дом, в котором находился уникальный витраж, не имеет охранного статуса, поэтому КГИОП не будет принимать участие в его поисках и наказании виновных.

"К сожалению, это уже не первый случай утраты ценных витражей из домов в историческом центре по вине работников Жилкомсервиса. Градозащитники требуют внесения изменений в закон Петербурга № 820-7 "О режимах зон охраны..." для сохранения ценных интерьеров исторических зданий, которые сейчас никак не защищены", - отметили в ВООПИиК, добавив, что все равно направили запросы в КГА и КГИОП.

Согласно информации из открытых источников, за дом отвечает АДС ЖКС №2 Петроградского района.

Фото: СПбО ВООПИиК