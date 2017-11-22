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Смольный объявил конкурс на проектирование третьей очереди ВСД за 38,5 млн рублей

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© Фото: Instagram / @nikitakits

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Подрядчик должен спланировать территорию от Союзного проспекта до границы Петербурга.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры объявил конкурс на проектирование третьей очереди Восточного скоростного диаметра (ВСД) за 38,5 млн рублей. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Подрядчик должен спланировать территорию от Союзного проспекта до административной границы Петербурга. Первые два этапа Смольный разыграл еще в марте, контракты стоимостью 38,4 млн рублей и 38,086 млн рублей, проектированием занимается АО «Институт «Стройпроект».

ВСД должен соединить ЗСД и Мурманское шоссе с подключением Всеволожска, около девяти км трассы пойдут по Ленобласти, еще 14 км - по территории Северной столицы. Планом ВСД серьезно обеспокоены жители Красногвардейского района, так как трасса будет проходить прямо под окнами жилых домов, будет шумно и пыльно.

В начале апреля в парке Малиновка прошел согласованный митинг против строительства ВСД. После этого инициативная группа отправила официальное письмо президенту РФ Владимиру Путину с требованием пересмотреть проект трассы, под обращением подписались более 1500 человек.

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