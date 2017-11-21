Директор СШОР №1: История с мытьем туалетов похожа на месть мамы гимнастки

Директор спортивной школы олимпийского резерва (СШОР) №1 на Лиговскомпроспекте, 208, считает, что история с мытьем туалетов похожа на месть мамы гимнастки. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Ранее стало известно, что шестерых девочек заставили отмывать туалет школы. По словам родителей девочек, которые обратились к детскому омбудсмену, фекалиями были измазаны не только унитаз, но и пол спортивной школы. При этом одну из юных гимнасток впоследствии отчислили из спортивной школы.

Руководитель спортивной школы рассказал свою версию случившегося. По мнению Кирилла Силантьева, история раздута, так как девочка, которую отчислили, дважды провалила переводные экзамены в школе.

Для того, чтобы перейти в следующий класс девочке надо было набрать 2,5 балла, первый раз она набрала 1,63, мама и ее бабушка не согласились с результатами и потребовали назначить апелляцию, рассказал он. На апелляции присутствовали представители Федерации художественной гимнастики, второй раз девочка справилась еще хуже и набрала 1,57 балла, добавил Силантьев.

«2,5 балла это очень мало и это тот необходимый минимум, который должна показать ученица. Провал в один балл говорит о полной функциональной неготовности. Такой провал не бывает одномоментным», - объяснил директор СШОР №1 и добавил, что сомневается, что история с туалетами была на самом деле.

«Почему о всей этой истории с туалетами стало известно только через полгода? Я сильно сомневаюсь, что она была на самом деле. Это больше похоже на месть нам со стороны мамы», - резюмировал Силантьев. Сейчас «туалетную историю» проверяет прокуратура.