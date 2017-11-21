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Юную гимнастку СШОР № 1 на Лиговском отчислили после «туалетной истории»

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СШОР № 1 Фрунзенского района
© Фото: vk.com/sdusshor1spb

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Ранее стало известно, что шестерых девочек заставили отмывать туалет школы.

Юную гимнастку спортивной школы олимпийского резерва (СШОР) №1 на Лиговском проспекте, 208, отчислили после «туалетной истории». Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Ранее стало известно, что шестерых девочек заставили отмывать туалет школы. По словам родителей девочек, которые обратились к детскому омбудсмену, фекалиями были измазаны не только унитаз, но и пол спортивной школы.

В итоге уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Светлана Агапитова попросила разобраться в ситуации прокуратуру Фрунзенского района. «Сотрудник прокуратуры выехал в школу для выяснения всех обстоятельств происшедшего. По результатам проверки будет решён вопрос о применении мер прокурорского реагирования», - рассказали в ведомстве.

По данным «Фонтанки.ру», «туалетная история» произошла еще в марте 2017 года. Именно тогда шесть девочек, пришедших с утра на тренировку, заведующая отделом художественной гимнастики отправила отмывать фекалии. Подробности ситуации рассказала мама одной из девочек Кристина Львовна.

По ее словам, дочка сразу же после случившегося попала в больницу с диагнозом «пиелонефрит» (бактериальное воспаление почек). Родители считают, что причиной заболевания стало «упражнение» в туалете. Девочка пролежала в больнице, а потом восстанавливалась около трех месяцев.

В итоге в начале сентября она не смогла сдать нормативы. Их, по словам матери, принимала все та же заведующая, отправившая детей мыть туалет., поэтому у родительницы есть вопросы к объективности принимающей комиссии. «Нас отчислили из школы», - подытожила Кристина Львовна. 

После провала экзаменов в СШОР №1 родители девочки не смирились, так как юная спортсменка восемь лет жизни отдала художественной гимнастике. В результате гимнастка поступила и занимается в другом спортивном центре, руководство которого спортивные результаты ученицы устроили.

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