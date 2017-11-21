Десятилетних гимнасток Петербурга заставили отмывать школьный туалет. По словам родителей девочек, фекалиями были измазаны не только унитаз, но и пол спортивной школы. Об этом сообщается на официальном сайте уполномоченного по правам ребенка в Северной столице Светланы Агапитовой.

При этом адрес школы на сайте не называется. В пресс-службе детского омбудсмена заявили, что родители назвали адрес, однако его не будут разглашать, пока не удостоверятся, что девочек действительно заставили мыть унитаз.

История произошла, когда школьницы готовились к соревнованиям и пришли рано утром в спортивный зал. Они репетировали групповой номер, надев костюмы для выступления.

"И тут появилась заведующая отделением художественной гимнастики, которая сняла всю команду из шести человек с тренировки и отправила мыть туалет. Оказалось, что там кто-то сходил мимо. Вахтер заявила, что не намерена убирать за всеми и выдала спортсменкам туалетную бумагу, которую обычно не допросишься. И сколько девочки ни уверяли, что к этому безобразию они не имеют никакого отношения, заведующая стояла на своем", - рассказали Агапитовой обеспокоенные родители.

"Краснея, бледнея, подавляя позывы тошноты, гимнастки взялись за дело под ее грозным взглядом. Хорошо, что одна из них вспомнила про влажные салфетки, положенные в рюкзак заботливой маминой рукой. Они очень пригодились в этом многотрудном деле. Когда уборка подходила к концу, мимо проходила юрист школы. Она, увидев толпившуюся в тесном заведении команду в парадных костюмах, тут же отправила их мыть руки и тренироваться", - также добавили родители.

По их словам, одна из девочек подхватила кишечную инфекцию, ее буквально на руках пришлось выносить с тренировки. В итоге для нее выступление на соревнованиях оказалось невозможным. "Считаем, что такое руководство не соответствует занимаемой должности!"- резюмировали родители.

"Сложная ситуация? Да, пожалуй. Унижение? Конечно. И проверка, разумеется, будет. Если нет уверенности, кто точно это сделал, снимать с тренировки всю команду и заставлять голыми руками чистить унитаз и вытирать пол, я считаю, недопустимо. Или это такой коллективный урок правильного поведения в туалете? И главное, насколько психотравмирующим оказался он для юных спортсменок?" - прокомментировала ситуацию детский омбудсмен Светлана Агапитова.