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Патриарх Кирилл предупредил о приближающемся конце света

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© Фото: Сергей Пятаков / РИА "Новости"

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Сегодня патриарху Кириллу исполняется 71 год.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал творческую интеллигенцию "не сбивать людей с толку", чтобы в России не повторились революционные события столетней давности. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Сегодня грех не просто очевиден... Сегодня грех демонстрируется самым притягательным способом - через кинематограф, через театр... И искусство, которое призвано культивировать человеческую личность, обогащать ее, подымать ее к небу, становится гирей, которая не дает человеку взлететь", - сказал патриарх в проповеди после литургии в храме Христа Спасителя.

Он уточнил, что имеет в виду не все искусство, а то, которое в последние годы заявляет о "некой своей особой роли, об особых правах нести народу искушение и грех, сбивать людей с толку". Патриарх посетовал, что в диалоге Церкви с теми, кто это делает, "очень многая часть нашей интеллигенции повторяет губительную ошибку своих предшественников, доведших страну до гибели - революционных событий, столетие которых мы в этом году вспоминаем".

Между тем, по убеждению предстоятеля, "сегодня не то время, чтобы раскачивать лодку человеческих страстей - сегодня время сплочения всех здоровых сил, и Церковь, и искусство, и культура, наши писатели, ученые, все те люди, которые любят Родину, должны быть сегодня вместе, потому что мы входим в критический период развития человеческой цивилизации".

"Это уже видно невооруженным глазом. Нужно быть слепым, чтобы не видеть приближение грозных мгновений истории, о которых говорил в своем Откровении апостол и евангелист Иоанн Богослов", - сказал патриарх.

При этом он напомнил, что, согласно христианскому вероучению, приближение и удаление конца света зависит от нас самих, и призвал каждого, особенно публичных людей, осознать ответственность за Россию и весь род человеческий и "затормозить наше сползание в бездну окончания истории".

Сегодня патриарху Кириллу исполняется 71 год. После литургии в храме Христа Спасителя митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий от имени Священного Синода передал ему в дар точную копию куколя (головного убора - ИФ) и мантии святителя Тихона, возглавившего Русскую церковь 100 лет назад, сразу после восстановления на Руси института патриаршества.

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