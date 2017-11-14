Минобороны назвало ошибкой публикацию скриншотов из игры

Министерство обороны РФ назвало ошибкой публикацию скриншотов из игры. Ранее фотографии выдали за "неоспоримое" доказательство сотрудничества США с террористической организацией "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Сейчас ведомство проводит проверку в отношении гражданского сотрудника одного из подразделений, ошибочно прикрепившего фотоматериалы к заявлению военного ведомства, пишет "Интерфакс".

При этом Минобороны продолжает утверждать, что США содействуют террористам. В новом заявлении российских военных говорится, что 9 ноября американское командование отказалось наносить удары по боевикам в районе сирийского города Абу-Кемаль.

Такое решение американцев, по утверждению Минобороны, "является объективным фактом, зафиксированным в стенограммах переговоров". Министерство также опубликовало новое "неоспоримое" подтверждение.