Минобороны выдало скриншот из игры за «неоспоримое» доказательство сотрудничества США с ИГ

Министерство обороны РФ выдало скриншот из игры за «неоспоримое» доказательство сотрудничества США с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в РФ). Об этом сообщает «Медуза».

Сегодня днем, 14 ноября, Минобороны на своей официальной странице в Twitter опубликовало «неоспоримое подтверждение обеспечения Соединенными Штатами прикрытия боеспособных отрядов ИГИЛ» - серию черно-белых фотографий.

Снимки, заявило Минобороны, были сделаны 9 ноября в окрестностях города Абу-Кемаль в Сирии. Одно из опубликованных Минобороны фото, обратила внимание исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT), - это скриншот мобильной игры «AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron».

На фотографии Минобороны в верхнем правом углу виден фрагмент надписи «Development footage. This is a work in progress. All content subject to change», появляющейся в игре. Более того, часть фотографий, опубликованных Минобороны, являются кадрами из видео, снятого иракскими военными в сентябре 2016 года. На ролике показана атака на боевиков ИГ под городом Фаллуджа в Ираке. Кадры, которые использовало Минобороны, на 27 и 59 секундах.

Сразу же после выхода публикации «Медузы» Минобороны РФ удалило твит с «неоспоримыми» доказательствами, а также убрало скриншоты со своей страницы в Facebook.

Фото: «Медуза»

Фотография от Минобороны РФ. Фото: «Медуза» / Игра «AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron». Видео: Byte Conveyor Studios