Петербургская школьница вернется домой после трех месяцев «заточения» в Турции. Отец-исламист насильно удерживал дочь в южной стране и бил ее. Сейчас она находящейся под охраной Генконсульства РФ в Стамбуле. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

В августе 2017 года 15-летняя гражданка России Надежда отправилась в гости к отцу, имеющему вид на жительство в Турции. В назначенное время девочка не вернулась домой в Петербург к бабушке и тете, а ее отец сообщил, что дочь остается с ним, и он готовит документы для ее поступления в турецкую школу.

Стало известно, что ранее родители Нади развелись, отец принял ислам и переехал в Стамбул, где завел другую семью. Год назад мама девочки умерла, однако Надя отказалась переезжать к отцу и осталась в Петербурге с бабушкой. На летних каникулах отец пригласил дочку познакомиться с братьями и сестрами. Когда Надя прибыла к отцу в Турцию, мужчина сообщил бабушке, что та воспитывает его дочь неправильно - «слишком свободно».

Бабушка обещала быть с девочкой строже, но мужчина отказался возвращать дочь. При этом, по словам тети и бабушки девочки, никаких конфликтов у мужчины с родственниками бывшей жены не было. Общение дочери с родственниками бывшей жены отец не ограничивал. Девочка признавалась, что скучает по дому и родным, вместе с тем плохое отношение и жестокость отрицала.

Неожиданно в середине октября девочка прислала видео, в котором сообщила, что ее бьют, и угрожала покончить с собой. После этого тетя и бабушка выехали в Турцию, забрали Надю прямо из школы и попросили убежища в Посольстве РФ. Сейчас отец девочки согласился выдать разрешение на ее возвращение в Россию и уже подготовил необходимые для этого документы. Он также хочет поехать вслед за ней на родину, чтобы отстаивать свои родительские права.

«Эта история очень непростая, и с самого начала она находится на контроле у петербургского детского омбудсмена Светланы Агапитовой. К ней обратились бабушка и тетя Нади, сообщив, что девочка удерживается против воли в Турции и нарушаются ее права на получение образования. Далее специалисты аппарата уполномоченного и сотрудники посольства работали вместе. Дипломаты помогли найти семье адвоката, который готовит иск в Губернаторство Стамбула о временном отстранении отца от воспитания. Кто будет законным представителем Нади на этот период, будет решать турецкий суд. Сейчас к работе подключился также и Следственный комитет, проверяется заявление девочки о том, что ее доводят до самоубийства», - рассказала Анна Кузнецова.

По ее словам, родные вместе с Надей выражают сильную тревогу из-за повышенного внимания СМИ к их истории. «Напомню, что речь идет о ребенке, который всего лишь год назад потерял маму, а теперь находится в центре острого семейного конфликта. Мы все прежде всего должны работать в интересах этой девочки и не травмировать ее дополнительно. Уверена, что СМИ отнесутся с пониманием к нежеланию девочки ее родственников делать их жизнь достоянием общественности. Специалисты-психологи готовы оказать Наде необходимую помощь после ее прибытия на родину», - добавила Кузнецова.