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Петербургскую школьницу согласились вернуть домой после удерживания в Турции

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© Фото: Ana GR / flickr.com

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Отец забрал у девушки средства связи и документы, а также применял к ней физическое насилие.

Петербургскую школьницу согласились вернуть домой после трех месяцев удерживания в Турции. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Петербурге.

Ранее стало известно, что отец забрал у 15-летней девушки средства связи и документы, а также применяет к ней физическое насилие с июля 2017 года.

"По последней информации, отец выразил готовность дать разрешение на выезд ребенка, сегодня он оформит все необходимые документы. Мужчина планирует поехать вслед за дочерью, чтобы на территории России отстаивать свои родительские права", - рассказали в аппарате.

В середине октября школьница сообщила родственникам, что дома ее бьют, и стала угрожать самоубийством, если ее оттуда не заберут. Тогда бабушка и тетя ребенка приняли решение приехать в Стамбул. Вчера, 2 ноября, они встретили девочку у школы, сели в такси и отправились в посольство РФ в Турции просить убежище.

Услышав о возможном жестоком обращении к ребенку, дипломаты помогли семье найти адвоката, который сейчас готовит иск в губернаторство Стамбула по делам семьи о временном отстранении отца от воспитания. Кто будет законным представителем ребенка на время ограничения прав отца, решит турецкий суд с учетом мнения самой школьницы. В то же время отец подал заявление в полицию о похищении дочери посторонними лицами.

Изначально девушка поехала в Турцию в гости к отцу на каникулы, однако он не дал ей вернуться в Россию. После развода родителей школьница осталась жить с мамой и бабушкой, а отец принял ислам, переехал со второй семьей в Стамбул и начал там новую жизнь. В прошлом году мама девушки умерла, однако жить с отцом она не захотела и осталась с бабушкой в Петербурге.

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