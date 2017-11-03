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Петербургскую школьницу три месяца насильно удерживают в Турции

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© Фото: Kanon Serizawa / flickr.com

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Отец забрал у 15-летней девушки средства связи и документы, а также применяет к ней физическое насилие.

Петербургскую школьницу три месяца насильно удерживают в Турции. Отец забрал у 15-летней девушки средства связи и документы, а также применяет к ней физическое насилие. Об этом сообщили в Следственном комитете Северной столицы.

Отец является гражданином России, но имеет вид на жительство на территории Турции. В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту "а" ч.2 ст. 110 УК РФ "доведение до покушения на самоубийство".

Согласно материалам дела, школьница приехала в южную страну 31 июля 2017 года. Она хотела получить от отца разрешение для оформления опекунства бабушкой. С 12 октября на мобильный телефон бабушки с телефона ее подруги из турецкой школы начали поступать сообщения.

Девушка высказывает мысли о самоубийстве в случае отказа в помощи возвращения в Россию. Сейчас ей пытаются помочь вернуться на родину, а также решается вопрос об экстрадиции ее отца.

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