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Задержана председатель правления «Семейного капитала» Надежда Верхова

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© Фото: Евгений Биятов / РИА «Новости»

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Ее подозревают в хищении 1,7 млрд рублей у пайщиков кооператива.

Задержана председатель правления «Семейного капитала» Надежда Верхова. Ее подозревают в хищении 1,7 млрд рублей у пайщиков кооператива. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

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Днем ранее, 1 ноября, дома у 48-летней предпринимательницы на Большой проспект Васильевского острова прошли обыски. Она подозревается в организации потребкооператива с привлечением средств физических лиц под обещание доходов до 29% годовых.

С 2011 года в «Семейный капитал» вложились более 20 тыс. пайщиков. Сумма их взносов превысила 7,9 млрд рублей. Часть денег, не менее 1,7 миллиарда, была переведена на расчетные счета юрлиц, подконтрольных бизнес-партнерам Надежды Верховой.

Более того, сейчас Верхову проверяют на причастность к хищению еще 800 млн рублей. Они исчезли из кассы кооператива путем оформления фиктивных договоров займа организации. Предпринимательница задержана на двое суток в качестве подозреваемой в особо крупном мошенничестве.

Ранее стало изветсно, что арестован глава кооператива «Семейный капитал» Игорь Белоусов. Основатель кооператива, а также его родственники Галина и Алексей Васянович оставлены под стражей до 5 февраля 2018 года. Еще один фигурант дела Дмитрий Ходыкин содержится под домашним арестом.

НПО «Семейный капитал» было создано в 2011 году для развития сельского хозяйства на вклады физических лиц и привлекло более 20 тыс. пайщиков. К 2015 году общая сумма долгов организации составила четыре млрд рублей, после чего кооператив был признан банкротом. Всего на исполнении в отношении НПО «Семейный капитал» – более 540 дел в пользу пострадавших.

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