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Экс-сотрудник "Семейного капитала": Глава кооператива Белоусов вывел более двух млрд рублей пайщиков

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© Фото: gubdaily.ru

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Игорь Белоусов арестован по делу о мошенничестве до 23 октября.

Невский районный суд арестовал главу кооператива "Семейный капитал" Игоря Белоусова. Его подозревают в мошенничестве, он пробудет под стражей до 23 октября. Об этом сообщили в горсуде.

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По версии следствия, Белоусов похитил порядка 170 млн рублей, которые вложили пайщики. Уголовное дело было возбуждено еще весной 2016 года.

Восемь уголовных дел также возбуждено в отношении председателя правления кооператива Наталии Верховой за невыплату долгов пайщикам, а также кредиторской задолженности.

Кроме того, в ближайшее время будет избрана мера пресечения для задержанных жены и сына Белоусова, которые владеют активами организации.

"Уверен, что его, супругу и сына, а также Верхов признают виновными. Я думаю, что была выведена сумма более двух млрд рублей. Уверен, что следователи не слишком скрупулезно выполняют свою работу. Мне до сих пор ничего не выплатили, хотя прошел почти год (имеется ввиду зарплата - прим. ред.). Это должно было случится раньше, но хорошо, что хотя бы сейчас его арестовали. Уверен, что дело будет рассмотрено в соответствии с законом в связи с большим общественным резонансом", - рассказал "Санкт-Петербург.ру" бывший сотрудник кооператива Александр Шикин.

НПО "Семейный капитал" было создано в 2011 году для развития сельского хозяйства на вклады физических лиц и привлекло более 20 тыс. пайщиков. К 2015 году общая сумма долгов организации составила четыре млрд рублей, после чего кооператив был признан банкротом. Всего на исполнении в отношении НПО "Семейный капитал" – более 540 дел в пользу пострадавших. Общая сумма взыскания составляет более 360 млн рублей.

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