Кооператив «Семейный капитал» вывел на счета «дочек» три млрд рублей и продолжает искать новых пайщиков

Компания «Семейный капитал» не выплачивает деньги своим пайщикам, продолжая при этом привлекать все новые средства, сообщают многочисленные отзывы на сайте «yell.ru».

«Работают в основном с пенсионерами. Как деньги взять — так сразу, а отдавать — им нужно дождаться собрания, неизвестно какого и где, а потом, как объяснила девочка, ждать еще шесть месяцев. В нормальных банках деньги отдают сразу, свыше 150 тыс. рублей - в течение трех дней, ну а здесь беспредел творится. Закрыть эту компашку, и налоги с них взять по полной, за невыплату. Где службы надзора по России?» — написала Ирина Попова на сайте «yell.ru» под профилем компании «Семейный капитал».

Кооператив «Семейный капитал» в 2011 году организовал бизнесмен Игорь Белоусов. Деньги пайщиков Белоусов решил привлечь, чтобы вложить их в объекты сельского хозяйства, которые будут производить продукты питания. Прибыль планировалось получать за счет продажи этих продуктов в одноименной сети магазинов «Семейный капитал». До 2016 года у пайщиков не возникало нареканий к работе кооператива, а все проценты исправно выплачивались в срок или с минимальными задержками.

Однако к весне 2016 года «Семейный капитал» перестал производить выплаты, чем вызвал массовое недовольство своих пайщиков, количество которых, по приблизительным подсчетам, на данный момент составляет около 20 тыс. человек.

УМВД России по Невскому району 5 мая 2016 года возбудило уголовное дело в отношении неустановленных лиц, действовавших от лица КПК «Семейный капитал». Тогда же в отношении компании был подан иск о банкротстве - 17 августа 2016 года арбитражный суд признал «Семейный капитал» банкротом. Причиной стали долги организации в размере около трех млрд рублей. Согласно данным «Картотеки арбитражных дел», в отношении «Семейного капитала» подано более 30 исков.

«Я бывший сотрудник кооператива «Семейный капитал». Занимал должность начальника департамента PR с 10.10.2014 по 06.11.2015. Уволен был за вымышленный прогул, потому что отказался получать «серую» зарплату. Перед уходом я узнал много нового про «Семейный капитал». На деле все происходит так: привлеченные средства кооператив «Семейный капитал» выдает в качестве займов компаниям-членам кооператива, учредителями которых является г-н Белоусов и его семья – супруга Галина Николаевна Васянович и сын Алексей», — написал на сайте «yell.ru» 16 января 2016 года пользователь с ником Orange Day.

Фото: vk.com/sem_kapital

Данную информацию «Санкт-Петербург.ру» подтвердил и другой экс-сотрудник компании - Александр Шикин.

«В конце октября 2016 года, когда я работал в ООО «УК «Семейный капитал», ко мне попали документы, содержание которых доказало, что все, о чем пишут в интернете про «Семейный капитал», – не просто происки конкурентов, а правда. Оказалось, что никто и не собирался выплачивать деньги пайщикам. Начиная с 2013 года они зарегистрировали более десяти организаций, на счета которых якобы по договорам займа поступали деньги из кооператива, деньги пайщиков, в основном, пенсионеров. В одной из таких организаций работал я. Из документов, которые я держал в руках, следовало, что было выведено более трех млрд рублей. Как только осознал, что происходит — сразу же уволился», — рассказал бывший сотрудник «Семейного капитала» Александр Шикин.

Ко всему прочему, по словам Шикина, многим сотрудникам, и ему в том числе, не выплатили зарплату. Как сообщил экс-сотрудник «Семейного капитала», все работники подписывают трудовой договор на неполную рабочую неделю и неполный рабочий день – вторник и четверг с 10 до 12. За это им полагается зарплата в 3,5 тыс. рублей. Остальную часть называют волонтерским вознаграждением, с которого не уплачиваются страховые и пенсионные взносы, да и само вознаграждение работники не видят по несколько месяцев.

«Когда я увольнялся из «Семейного капитала», мне должны были 95 тыс. рублей, и до сих пор мне не выплатили ни копейки. Руководство не берет трубки, не отвечает на письма. И в такой ситуации не только я, но и мои многочисленные экс-коллеги. Кто-то увольнялся из-за постоянных невыплат зарплаты, кто-то из-за лжи руководства. И никто так и не получил своих денег. При этом руководители ездят на новых дорогих внедорожниках и живут в больших квартирах или коттеджах», — рассказал Александр Шикин.

Трагично обстоят дела не только у обманутых сотрудников, но и у объектов сельского хозяйства, принадлежащих кооперативу. Например, у Медвежьегорского молокозавода в республике Карелия, бывшего одной из причин для гордости основателя «Семейного капитала», существенно сократились объемы производства, начались задержки заработной платы, накопилась задолженность по налоговым платежам. В какой-то момент, уже по традиции, прекратились выплаты зарплаты, из-за чего в республике начался скандал. В конце прошлого года производство молочной продукции и вовсе было прекращено. Сейчас в правительстве Карелии стоит вопрос о том, чтобы национализировать предприятие. По тому же сценарию в настоящий момент развивается ситуация с другим предприятием кооператива - агрофирмой «Тукса». Сотрудники компании даже инициировали сбор подписей под просьбой перевести предприятие в собственность региона.

Фото: vk.com/sem_kapital

Корреспонденту «Санкт-Петербург.ру» удалось связаться с Максимом Васильевым, помощником одного из руководителей «Семейного капитала». На просьбу об организации встречи и переговоров с Белоусовым, в ходе которой основатель «Семейного капитала» смог бы показать документы, опровергающие обвинения общественности, корреспондент получил предложение выслать вопросы по электронной почте, после чего Белоусов оценит целесообразность встречи.

«По существу ваших вопросов поясняю, что кредитный потребительский кооператив «Семейный капитал», как и другие кредитные потребительские кооперативы, в соответствии с ФЗ «О кредитной кооперации» (ст. 3 и 4), осуществлял деятельность по привлечению денежных средств от пайщиков кооператива и выдавал займы пайщикам кооператива. Иной деятельности КПК «Семейный капитал» не вел и вести не был вправе. Насколько мне известно, в течение пяти лет существования кооператива выдаваемые пайщикам займы возвращались. Вся информация о суммах выданных займов и возвращенных займов всегда отражалась в отчетности кооператива в налоговый орган, Центральный банк, саморегулируемую организацию. И я лично не видел ни одного утверждения руководства КПК «Семейный капитал» о том, что займы не выдавались», — таков был ответ на все вопросы «Санкт-Петербург.ру».

Тем временем в некоммерческое потребительское общество «Семейный капитал», одну из многих личин печально известного кооператива, продолжается набор сотрудников: на HeadHunter можно найти, например, объявление о поиске юрисконсульта. Также «Семейный капитал» продолжает привлечение средств пайщиков.

«Мы выстояли – несмотря ни на что. Сейчас кооператив находится на стадии активного восстановления, чтобы как можно скорее возобновить выплаты и полномасштабное производство. Но магазины в Санкт-Петербурге пришлось временно закрыть. Минувший год – это не просто история борьбы кооператива за жизнь. Это уникальный прецедент – ведь, несмотря на атаки со всех флангов, мы выстояли. Подобных случаев ранее не было. Мы не просто восстанавливаемся – перед кооперативом открылись новые перспективы», — сообщается в официальной группе НПО «Семейный капитал» в социальной сети «ВКонтакте».

В этой же группе регулярно публикуются новости о новых партнерах «Семейного капитала». В марте активно появлялась информация о новой программе «Сеть». Заявленный смысл этой программы сложно назвать новаторским – создание системы скидок в небольших заведениях, от парикмахерских до магазина овощей.

С середины апреля в группе стартовала PR-компания новой инвестиционной программы «Народный инвестор». «Народный инвестор» отличается от первоначальной идеи Белоусова только тем, что в программе нет акцента на сельское хозяйство. В параграфе «цели и задачи» потенциальным пайщикам рассказывается о том, что нужно открыть комбинат питания с производством пищевой продукции, которая потом будет реализована в сети магазинов «Сегодня. Магазины кооператива «Семейный капитал»». «Санкт-Петербург.ру» обратил внимание на то, что пользовательская активность в группе минимальна: лайков, комментариев и сообщений практически нет, тем не менее посты появляются регулярно.

Фото: vk.com/sem_kapital

Пенсионерка Зоя Переляева сообщила «Санкт-Петербург.ру», что некоторые пожилые люди все еще верят в то, что «Семейный капитал» просто переживает кризис и выберется из него. Не потерявшие в Белоусова веру пенсионеры говорят о том, что долгое время были и действительно качественные продукты на прилавках магазинов «Семейного капитала», и выплаты по вкладам, но потом отлаженная система пошатнулась. Есть и те, кто не верит Белоусову, однако боится идти в суд: вдруг дело действительно в обвале доллара, а перечисления в другие организации — просто финансовая стратегия.

«Я думаю, крайне маловероятно, что хоть кто-нибудь из пайщиков сумеет вернуть себе свои вклады. Как это происходит на практике: пайщики пошли в суд с исковым требованием о признании организации банкротом, выигрывают суд, который выносит постановление о взыскании средств с организации-должника, но взыскивать просто нечего. Ждать, что чудесным образом должник найдет выход из такой ситуации, тоже не приходится, - пояснила «Санкт-Петербург.ру» юрист Елена Котова. - Уголовное дело? Ничего нельзя говорить наверняка, тем более не ознакомившись с материалами дела, но судя по тому, что организация продолжает деятельность, а лица, совершившие преступление, до сих пор «не установлены», то можно говорить о том, что все сделано чисто. Может быть, найдется козел отпущения, но реальные виновники, скорее всего, смогут избежать наказания. Вывести три млрд рублей без ведома учредителя организации? Отвечу вопросом: вы учредили организацию, дали людям обещания, а потом неустановленные лица тихонько вывели три млрд рублей на счета других фирм. Возможно такое?»