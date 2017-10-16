Картина дня: новая акция Павленского и смерть актера Марьянова

Самой популярной темой за сутки, по данным «Монитора», стала новая акция художника Петра Павленского, он поджог Банк Франции в Париже. Среди петербургских СМИ первыми об этом рассказали «Закс.ру» (11:20), «Деловой Петербург» (11:20) и «Бумага» (11:25).

Соратники Павленского уточняют, что его очередная акция призывает «разжечь огонь революции по всему миру», начав с Франции. В своем заявлении он осудил «банкиров, занявших место монархов» и обращается к «Великой французской революции».

В середине января 2017 года Павленский покинул Россию и попросил убежище во Франции, вместе с ним уехали его подруга и двое их детей. Ранее, в ноябре 2015 года, в рамках акции «Угроза» Павленский поджег дверь здания ФСБ на Лубянской площади в Москве.

Павленский прославился после серии скандальных политических художественных акций. К примеру, в ноябре 2013 года он на Красной площади прибил свои гениталии к брусчатке рядом с Мавзолеем, а летом 2012 года, зашив себе рот, вышел к Казанскому собору в Петербурге с плакатом в поддержку Pussy Riot. Кроме того, голый Павленский кухонным ножом отрезал себе мочку уха в знак протеста против карательной психиатрии на крыше института имени Сербского в Москве.

Второй важной темой дня, по мнению «Монитора», стала смерть актера Дмитрия Марьянова, он скончался на 48-м году жизни 15 октября. Актер работал с 1994 по 2003 годы в театре «Ленком», где был задействован в таких спектаклях как «Юнона и Авось», «Бременские музыканты» и «Поминальная молитва». В кино он прославился ролью в «Русском регтайме».

Сейчас Следственный комитет по Московской области проверяет обстоятельства смерти артиста, так как в СМИ появилась информация о том, что медики «отказались оперативно оказать медицинскую помощь 47-летнему актеру Дмитрию Марьянову, в результате чего последний скончался».

Как уже установили следователи, в больницу Марьянова доставили знакомые на личном автомобиле. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Пятый канал», «Деловой Петербург» и «Санкт-Петербург - ИА REGNUM».