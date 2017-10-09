Картина дня: массовые эвакуации в Петербурге и акции в поддержку Навального

Самой популярной темой за сутки, по данным «Монитора», стали акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, которые прошли в 28 российских городах еще 7 октября. Среди петербургских СМИ первыми об этом рассказали «Санкт-Петербург.ру» (10:40), «Бумага» (11:00) и «Деловой Петербург» (11:20).

Сегодня, 9 октября, уполномоченный по правам человека в Северной столице Александр Шишлов заявил, что исполнительные власти города избирательно подходят к согласованию публичных мероприятий.

Шишлов считает, что чиновники не желают находить законные способы реализовать право граждан на мирные собрания. Это, по его мнению, приводит к радикализации общество и провоцирует на проведение несогласованных акций. Омбудсмен предложил обсудить законодательство о митингах в петербургском ЗакСе.

Второй важной темой дня, по мнению «Монитора», стали многочисленные эвакуации в Петербурге из-за анонимных звонков о заложенной бомбе. Сегодня были эвакуированы почти 30 школ, Центр трудовых ресурсов, несколько комитетов Смольного, три вокзала, визовый центр Финляндии на улице Марата и крупные торговые центры.

Более того, ближе к вечеру также эвакуировали всех сотрудников и посетителей Дома Зингера на Невском проспекте, где в том числе находится офис «ВКонтакте». Эвакуация не отразилась на работе социальной сети.

Вместе с Домом Зингера эвакуировали всех гостей «Республики котов» и 66 животных. Котокафе закрыто до завтрашнего дня, 10 октября, его осматривает полиция.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Пятый канал», «Деловой Петербург» и «Фонтанка.ру».