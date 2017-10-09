В Петербурге эвакуировали офис "ВКонтакте" и "Республику котов". Были выведены все посетители и сотрудники Дома Зингера на Невском проспекте, а также гости музея и 66 животных.

Эвакуация не отразится на работу социальной сети, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря "ВКонтакте" Евгения Красникова. По его словам, людей попросили покинуть помещение из-за анонимного звонка о бомбе.

"Республика котов, в свою очередь, полностью закрыта до завтрашнего дня, 10 октября, так как полиция проводит осмотр помещений, говорится на официальной странице музея в соцсети "ВКонтакте".

"В "Республику котов" поступил звонок о минировании здания. Мы проводим эвакуацию посетителей, вопросом занимается полиция. Будем сообщать новости о происходящем и работе котокафе по мере их поступления", - рассказали сотрудники кафе.

ТАСС пишет, что для переноса большого количества животных в здание прибыла кинологическая бригада. Ранее в Петербурге из-за анонимных звонков эвакуировали почти 30 школ, Центр трудовых ресурсов, несколько комитетов Смольного, три вокзала, визовый центр Финляндии на улице Марата и крупные торговые центры.