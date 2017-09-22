Карина дня: «Зенит» и Путин в офисе «Яндекса»

Самой популярной темой за сутки, по данным «Монитора», стал «Зенит», который проиграл «Динамо» со счетом 3:2. Теперь клуб «Динамо» вышел в 1/8 финала Кубка России по футболу, а петербургский клуб покинул турнир. Среди петербургских СМИ первыми об этом рассказали «Фонтанка.ру» (22:40), «Regnum» (22:40) и «Деловой Петербург» (23:00).

Основное время матча завершилось вничью, 2:2. В пользу «Динамо» голы забили Артем Кулишев (37-я и 112-я - пенальти - минуты), а также Максим Барсов (43). От «Зенита» ответили Леандро Паредес (61) и Дмитрий Полоз (62). Президент ФК «Зенит» Сергей Фурсенко заявил, что вылет из Кубка России связан с подготовкой клуба к ближайшим матчам.

«Причина, мне кажется, простая: когда тренерский штаб изучает игру соперника, он видит ее в тех условиях, в которых он действует обычно. Думаю, с одной стороны, произошла некоторая недооценка супермотивированности соперника, а с другой, мегамотивированности 37 тыс. болельщиков, которые, конечно, гонят «Зенит» в атаку; но это влияет и на соперника, ребята из «Динамо» были мотивированы за гранью», - цитирует ТАСС Фурсенко.

Второй важной темой дня, по мнению «Монитора», стал визит президента России Владимира Путина в московский офис компании «Яндекс». Он посетил его днем 21 сентября, чтобы поздравить компанию с 20-летием, которое отпразднуют 23 сентября, однако шутки по этому поводу не утихают в интернете даже спустя сутки.

Дело в том, что компания очень усердно готовилась к приезду Путина: там и снесенные парковки, и «черные списки» сотрудников, и даже запрет вставать с места или в туалет – подробнее обо всем можно прочесть в обзорном материале портала «Санкт-Петербург.ру».

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Пятый канал», «Деловой Петербург» и «Закс.ру».