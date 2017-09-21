Путин в офисе «Яндекса»: снесенные парковки, черные списки сотрудников и запрет вставать с места

Сегодня, 21 сентября, президент России Владимир Путин приехал в московский офис «Яндекса» на улице Льва Толстого, чтобы поздравить компанию с 20-летием, которое отпразднуют 23 сентября. С визитом главы государства связаны несколько нововведений, например, ради обеспечения безопасности убрали велопарковку, которой пользовались в «Яндексе».

Еще вчера оно стояло на своих местах, а утром парковать двухколесный транспорт стало негде. В «Яндексе» связали таинственную пропажу парковки с приездом Владимира Путина, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Более того, администрация президента рекомендовала сотрудникам «Яндекса» не наряжаться на встречу с Путиным. Также в той части бизнес-центра, куда приехал Путин, ввели вход по паспортам.

Некоторым сотрудников и вовсе не пустили на работу, так как они находятся в неком «черном списке». Например, в списке оказался Алексея Сокирко, он рассказал об этом на своей странице в Facebook. «Приехал на работу, но меня туда не пустили. Сегодня на мою работу приезжает Путин, а я в каких-то фсошных черных списках», - написал Сокирко. Ранее он писал, что если увидит Путина в офисе, плюнет ему в лицо.

Более того «Медиазона» пишет, что таких сотрудников в списках было несколько. Кому-то из сотрудников «Яндекса» порекомендовали работать из дома «из-за сложной пропускной системы», а сотрудников, которые приехали в московский офис «Яндекса» из других городов, отправили работать в корпуса, которые не будет посещать Владимир Путин.

Источник «Медиазоны» рассказал, что перед приездом президента работникам компании выслали правила поведения во время визита Путина. Так, сотрудникам необходимо было 20 сентября покинуть здание, чтобы его проверили сотрудники правоохранительных органов. Сообщалось, что ФСО обследует всю территорию офиса, автомобили, сейфы, тумбочки и шкафы.

Также сотрудников компании предупредили, что во время визита в «Яндексе» Wi-Fi и сотовая связь будут работать с перебоями. Источник «Медузы» в «Яндексе» рассказал, что в последние полчаса перед приездом президента сотрудникам запретили вставать с мест даже в туалет.

Официально Путин приехал в офис компании, чтобы ознакомиться с «основными разработками и направлениями деятельности компании». В частности, президенту показали одну из новых разработок «Яндекса» - голосовой помощник «Алиса». Это аналог сервиса Siri от Apple. Обсудить с «Алисой» пока можно немногие темы - погоду, маршруты по городу. В программу «Алисы» заложены и ответы - шутки по аналогии с Siri. При этом диалог можно вести как задавая вопросы вслух, так и печатая их в чате.

Президент спросил «Алису: «Тебя тут не обижают»? «О'кей, учту», - ответила она. «Как ты себя тут чувствуешь?», - также поинтересовался президент. Голосовой помощник ответила, что рассматривает «фотографии котиков в «Яндексе», ничего лучше котиков нет, надеюсь, у вас тоже все хорошо». Путин остался доволен демонстрацией, отметив, что «на вопрос, обижают или нет, она уклонилась от ответа».

Президенту РФ также рассказали об успехах компании на рынке, а он порекомендовал задуматься об открытии офиса разработки на Дальнем Востоке. Путину показали карту России с отмеченными там городами, где у «Яндекса» есть офисы разработки: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород. Путин отметил, что сейчас развивается Дальневосточный федеральный округ, где есть университет, и «Яндексу» стоит подумать об открытии офиса и там.