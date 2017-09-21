"Зенит" проиграл петербургскому "Динамо"

Петербургский ФК "Динамо" в дополнительное время одержал победу в дерби с "Зенитом" со счетом 3:2. Теперь "Динамо" вышло в 1/8 финала Кубка России по футболу, а "Зенит" покидает турнир.

Основное время матча завершилось вничью, 2:2. В пользу "Динамо" голы забили Артем Кулишев (37-я и 112-я — пенальти — минуты), Максим Барсов (43).

От "Зенита" ответили Леандро Паредес (61) и Дмитрий Полоз (62).

В 1/8 финала "Динамо" сыграет с клубом «СКА-Хабаровск». Матчи пройдут в октябре.