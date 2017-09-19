РБК: Массовые «минирования» в России устроили хакеры из Брюсселя

Массовые «минирования» в России устроила международная хакерская группировка из Брюсселя. В МВД считают, что хакеры будут требовать за прекращение атак крупные суммы денег. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник. Кроме того, информацию подтвердил собеседник, который присутствовал на закрытом межведомственном совещании на тему телефонного терроризма.

В совещании, как уточнил собеседник РБК, участвовали сотрудники МВД и ФСБ. Последние расследуют уголовное дело по ст. 207 УК России (телефонный терроризм), возбужденное по факту массовых звонков о «минировании» административных и коммерческих объектов в России.

Силовики рассматривают версию о том, что участники неизвестной международной хакерской группировки написали специальную программу, позволяющую формировать поток телефонных звонков на выбранные «кустовым способом» адреса объектов инфраструктуры, для звонков использовалась IP-телефония.

По словам участника совещания, силовики установили, что сообщения о минировании школ в Москве в течение 15 минут сопровождались 18 звонками на пульт скорой помощи. «Эти звонки были идентифицированы как звонки, выполненные из Брюсселя», - добавил источник из МВД. Ранее сообщалось, что источник массовых звонков находится на Украине.

Сейчас создана межведомственная рабочая группа, которая разрабатывает программное обеспечение, способное противостоять хакерским атакам. В целом, ущерб от эвакуации из-за массовых звонков о «минировании» административных объектов, школ и торговых центров по всей России с 10 по 17 сентября составил 300 млн рублей, подсчитали в МВД.

Сумму ущерба, как и саму тему анонимных угроз о заложенных бомбах, обсуждали в понедельник, 18 сентября, на закрытом совещании в МВД. В оценку ущерба в первую очередь вошли мероприятия по эвакуации людей из общественных зданий.

Днем 14 сентября одновременно эвакуировали 19 торговых центров, три районные администрации, МФЦ на Невском проспекте, а также жилые дома. По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, продлившиеся около четырех часов анонимные звонки о бомбах затронули около тридцати адресов. По каждому сообщению выезжали специалисты, проводилась проверка.

В общей сложности были эвакуированы более десяти тыс. человек. Некоторые торговые центры простояли пустыми больше пяти часов. Никаких опасных предметов обнаружено не было. В массовых анонимных «минированиях» во многих крупных городах России в том числе подозревают террористов «Исламского государства» (организация запрещена в РФ).