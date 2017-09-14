В массовых анонимных "минированиях" подозревают "Исламское государство"

В массовых анонимных "минированиях" подозревают террористов "Исламского государства" (организация запрещена в РФ). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Всех звонивших объявят в международный розыск, данные об этих людях не предаются гласности в интересах следствия. "Расследование затрудняется тем, что организаторы и исполнители преступной деятельности активно используют шифрованную переписку в мессенджерах и IP-телефонию", - рассказал собеседник агентства.

Проведение оперативно-разыскных и следственных действий продолжается. Волна анонимных звонков о "минировании" продолжается уже почти неделю, она захватила сразу несколько крупных городов России, в том числе и Петербург. Днем 14 сентября в Северной столице одновременно эвакуировали 19 торговых центров, три районные администрации и МФЦ на Невском центре.