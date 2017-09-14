В Петербурге эвакуировали 19 торговых центров, три районные администрации и МФЦ

Днем 14 сентября в Петербурге одновременно эвакуировали 19 торговых центров, три районные администрации и МФЦ на Невском центре. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Анонимные звонки о бомбе поступили в ТЦ: «Галерея», «Стокманн», два комплекса «Питер-Радуга», «Миллер», «Атмосфера», «Монпансье», «Июнь», «Чкаловский», «Космос», «Сенная», «Пик», «Авеню», «Штрихкод», «Елизаровский», «Французский бульвар», «Парк Хаус», «Капитолий» и «Невский атриум», три из них уже открыты, ничего опасного необнаржено.

Также из-за анонимного звонка эвакуировали сотрудников администрации Центрального, Приморского и Невского районов. В целом телефонные террористы сообщили уже о тридцати заминированных объектах в Северной столице, пишет «Фонтанка.ру».

В Москве сегодня анонимные звонки с сообщениями о минировании поступили в восемь школ. Во вторник и среду по всей стране из-за анонимных звонков с угрозами с более чем 420 объектов были эвакуированы свыше 130 тыс. человек. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов не подтвердилась. Основной версией остается спланированная атака с применением средств IP-телефонии. По информации «Интерфакса», 90% анонимных звонков поступило с территории Украины.

Лидер организации «Христианское государство – Святая Русь» Александр Калинин заявил, что в массовой эвакуации виноват фильм Алексея Учителя «Матильда». По словам активиста, 10 сентября его организация получила письмо, в котором говорилось, что якобы существуют «ребята, которые готовы показать всем этим кинопрокатчикам, что есть методы борьбы гораздо действеннее, чем поджоги и другое». Калинин считает, что целью телефонных «минёров» может быть попытка сорвать показ картины в кинотеатрах.