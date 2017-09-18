За право провести реконструкцию Конюшенного ведомства поборются две компании. КГИОП проведет историко-культурную экспертизу и в октябре определится с выбором. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на главу комитета по инвестициям Ирину Бабюк.

Здание будут реконструировать путем заключения концессионного соглашения. На проект претендуют ООО «Тандем-Истейт» и группа «Илим». Здесь будет либо общегородская творческая площадка, либо Центр современного искусства.

«Планируемые объемы вложений - 1,9 млрд рублей», - рассказал глава совета директоров инвестора ООО «Тандем-Истейт» Виктор Игнатьев. Автором их концепции стали архитекторы Рафаэль Даянов и Дмитрий Лагутин.

Инвестор хочет взять объект в аренду на 49 лет, чтобы окупить вложения, сам инвестиционный проект рассчитан на пять лет. На этом месте будет создан арт-кластер, где, например, будут проводить Международный форум моды. Объект позиционируют как общегородскую творческую площадку.

Второй претендент - группа «Илим». Глава группы Захар Смушкин заявил, что хочет создать Центр современного искусства. Инвестор претендует на развитие всей территории вокруг ведомства, в том числе создание подземной автостоянки и реконструкцию здания бывшего таксопарка.

«В городе появится триптих - Эрмитаж, Русский музей и Конюшенное ведомство», - заявил Смушкин. Автор проекта - архитектор Сергей Мишин. На первом этапе предусмотрена реставрация. Потом - создание парковки.

Инвестиции в проект составят 8,6 млрд рублей, в том числе на реставрацию 6,4 млрд, на строительство подземной парковки 1,4 млрд и на выкуп дополнительных помещений - 800 млн рублей. Окупаемость в случае заключения концессионного соглашения с городом составит 18 лет.

Конюшенное ведомство передали музею истории Петербурга в 2016 году. Он планировал использовать территории и помещения Конюшенного ведомства в музейных и культурно-просветительских целях. Здание Конюшенного ведомства останется в городской собственности. До этого, под давлением градозащитников, Смольный расторг контракт с «Плаза Лотос груп» Михаила Зингаревича. Компания планировала превратить конюшни в элитный апарт-отель, тогда стоимость реставрации здания оценивалась в 3-6 млрд рублей.