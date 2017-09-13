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Строительство «Крестов-2»: вторая «Зенит-арена» для Петербурга

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© Фото: Владимир Акимов / РИА «Новости»

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Изолятор строят уже десять лет, возбуждено несколько уголовных дел, задержаны и арестованы ответственные лица из ФСИН и бизнесмены, один чиновник застрелен.

В Москве 13 сентября задержали заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН) 54-летнего Олега Коршунова, который курирует строительство «Крестов-2». «Фонтанка.ру» со ссылкой на источник пишет, что это логическое продолжение расследования уголовных дел по мошенничеству в особо крупном размере и многомиллионных взятках при строительстве изолятора в Колпино.

По данным «Интерфакса», который также ссылается на источник, замглаву ФСИН задержали в яхт-клубе. «Сотрудники ФСБ и следователи задержали его в яхт-клубе - там же, где находится яхта, на которой он отдыхал», - сказал собеседник агентства, также добавив, что Коршунов не сопротивлялся.

Утром 13 сентября ФСБ также пришла с обысками в столичную квартиру Олега Коршунова: там обнаружили четыре млн рублей, коллекцию элитных часов и служебный пистолет Макарова. «В ходе обыска были обнаружены и изъяты три млн рублей, 10 тыс. долларов и четыре тыс. евро, коллекция дорогих часов известных мировых марок, закрепленный за ним служебный пистолет марки «ПМ» и патроны», - уточнил источник «Интерфакса».

Источник ТАСС в правоохранительных органах подтвердил, что у Коршунова нашли более 20 пар дорогостоящих часов и пачки денег в разной валюте. Следственный комитет опубликовал заявление, что обыск проходил в рамках уголовного дела по статье 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения). По данным «Фонтанки.ру», дело касается крупных хищений горюче-смазочных материалов в ведомстве ФСИН.

Тем временем РБК пишет, что по мнению следствия, Коршунов вместе с бывшим руководителем ФГУП «Калужское» ФСИН Андреем Мухетдиновым разработал схему хищения денег, предназначенных для перевода в бюджет, - по этой схеме было похищено более одного млрд рублей.

Фото: Владимир Акимов / РИА «Новости»

 

Одно задержание за другим

 

Двумя неделями ранее ФСБ пришла с обысками к генерал-лейтенанту в отставке президенту компании «Петроинвест» Руслану Хамхокову из-за взятки при строительстве «Крестов-2». «Петроинвест» - главный субподрядчик стройки. По информации «Фонтанки.ру», в уголовном деле в отношении Руслана Хамхокова исследуются «откаты» еще с начала строительства изолятора.

Отставной генерал-лейтенант подозревается в даче взяток на 350 млн рублей бывшему замначальника УФСИН Сергею Мойсеенко. Показания на Хамхокова дал недавний партнер по «Крестам-2», глава ГСК Виктор Кудрин. Хамхоков отдыхал на Северном Кавказе, однако его вызвали на беседу в Следственный комитет, не раскрывая суть всплывших претензий, а 1 сентября арестовали, свою вину он не признал.

Одно уголовное дело за другим

 

В отношении Сергея Мойсеенко возбуждено дело по статье 290 УК РФ «Получение взятки». Кроме того, он находится под стражей в качестве обвиняемого в убийстве своего подчиненного – главы отдела технадзора и эксплуатации объектов строительства УФСИН Николая Чернова, застреленного в марте 2017 года на почве длительного служебного конфликта с Мойсеенко.

Чернов был застрелен вечером 2 марта во Всеволожском районе Ленобласти, на Колтушском шоссе. Там была обнаружена иномарка, в которой находился смертельно раненный, в него выпустили обойму из пистолета Макарова. Спустя пять дней подполковник Чернов, не приходя в сознание, скончался в Военно-медицинской академии. Чернов фиксировал финансовые и коррупционные нарушения при строительстве «Крестов-2».

Вскоре был задержан и владелец компании «Генеральная строительная корпорация» (ГСК) Виктор Кудрин, являющийся генеральным подрядчиком. Сейчас он находится под домашним арестом по обвинению в растрате и мошенничестве на 100 млн рублей, но Следственный комитет и прокуратура, заключившие с бизнесменом досудебное соглашение о сотрудничестве, как раз ждали от него новых имен и званий.

Таким образом, к 13 сентября под боем оказались все ответственные лица из ФСИН и бизнесмены, отвечающие за строительство новых «Крестов» в Колпино, пишет «Фонтанка.ру». Это заместитель начальника по капитальному строительству регионального ФСИН полковник Мойсеенко, его непосредственный начальник генерал-лейтенант юстиции Олег Коршунов, владелец компании ГСК, миллиардер Кудрин и главный субподрядчик – генерал-лейтенант запаса Хамхоков.

Фото: Виталий Аньков / РИА «Новости»

 

Одна дата открытия «Крестов-2» за другой

 

«Кресты-2» в Колпино строят уже десять лет, сроки сдачи изолятора переносятся с 2013 года. Темпы стройки легко отследить по заявлениям чиновников: в феврале 2015 года начальник регионального УФСИН Игорь Потапенко сообщал, что объект готов на 85-87%, а в июле 2017 года директор ФСИН Геннадий Корниенко отчитался перед Советом федерации, что готовность достигла 90%.

Последней обещанной датой был конец 2017 года, однако в начале августа УФСИН заключило государственный контракт на обследование и независимую техническую экспертизу произведенных работ на объекте. Подрядчиком выбрана компания «Главэнергостройконтроль», ей выплатят два млн рублей. ГЛЭСК к октябрю 2017 года посчитает сумму, которая дополнительно потребуется для достройки новых «Крестов». При этом ранее начальник УФСИН по Петербургу и Ленобласти Игорь Потапенко открыто заявил, что на изолятор государство больше не выделит ни одного рубля.

Общая площадь зданий составляет 163,9 тыс. кв. метров. СИЗО расположено на территории 3,5 гектара. Два режимных корпуса на 3584 человека, общежитие хозобслуги (она состоит из осужденных) на 280 коек, «одиночки» и карцеры на 136 мест.

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