ФСБ пришла с обысками к главе «Петроинвеста» из-за взятки при строительстве «Крестов-2»

ФСБ по Петербургу пришла с обысками к генерал-лейтенанту в отставке президенту компании «Петроинвест» Руслану Хамхокову из-за взятки при строительстве «Крестов-2».

По версии Следственного комитета, сумма взятки - 350 млн рублей. В отношении Хамхокова возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере в составе организованной группы). Ранее Хамхоков руководил Северо-Западным Управлением «Спецстроя России», пишет «Фонтанка.ру».

Оперативники в семь утра 31 августа пришли в квартиру на Конную улицу, 13. Также обыски проходят еще по нескольким петербургским адресам, связанным с подрядчиком, в том числе и в самом офисе компании. «Петроинвест» является ключевым подрядчиком при строительстве следственного изолятора.

«Кресты-2» в Колпино строят уже десять лет, генподрядчиком является «Генеральная строительная корпорация» (ГСК), а главным субподрядчиком - «Петроинвест». Общая площадь зданий составляет 163,9 тыс. кв. метров. СИЗО расположено на территории 3,5 гектара. Сроки сдачи изолятора переносятся с 2013 года. Последней обещанной датой был конец 2017 года.

По информации «Фонтанки.ру», в уголовном деле в отношении Руслана Хамхокова исследуются «откаты» еще с начала строительства «Крестов-2». Еще вчера Руслана Хамхокова не было в Петербурге, он отдыхал на Северном Кавказе, однако его вызвали на беседу в Следственный комитет, не раскрывая суть всплывших претензий.