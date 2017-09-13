Задержан замдиректора ФСИН Олег Коршунов, курирующий строительство «Крестов- 2»

Задержан замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН) 54-летний Олег Коршунов, курирующий строительство «Крестов-2» в Колпино. Утром 13 сентября ФСБ проводит обыск в его квартире в Москве. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Обыск проходит в рамках уголовного дела по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата). По данным издания, дело касается крупных хищений горюче-смазочных материалов в ведомстве ФСИН.

«Фонтанка.ру» пишет, что это логическое продолжение расследования уголовных дел по мошенничеству в особо крупном размере и многомиллионных взятках при строительстве «Крестов-2».

Двумя неделя ранее ФСБ также пришла с обысками к генерал-лейтенанту в отставке президенту компании «Петроинвест» Руслану Хамхокову из-за взятки при строительстве изолятора.

«Кресты-2» в Колпино строят уже десять лет, генподрядчиком является «Генеральная строительная корпорация» (ГСК), а главным субподрядчиком - «Петроинвест». Общая площадь зданий составляет 163,9 тыс. кв. метров. СИЗО расположено на территории 3,5 гектара. Сроки сдачи изолятора переносятся с 2013 года.

Последней обещанной датой был конец 2017 года, однако и сейчас изолятор не будет готов в срок: арбитраж постоянно рассматривал взаимные иски ГСК и «Петроинвеста» друг к другу, в бюджете строительства образовалась дыра размером в 1,2 млрд рублей, а начальник УФСИН по Петербургу и Ленобласти Игорь Потапенко открыто заявил, что ни одного рубля государство больше не выделит.