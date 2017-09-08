На Солнце произошла вторая за неделю мощная вспышка

На Солнце вечером 7 сентября произошла вторая за неделю мощная вспышка. Об этом сообщила Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева со ссылкой на данные спутника GOES-15.

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Явление зафиксировано в промежутке между 17 и 18 часами по московскому времени. Вспышке присвоен наивысший класс активности – Х.

Днем ранее, 6 сентября, на Солнце произошла мощнейшая за 12 лет вспышка. Ученые полагают, что вспышка произошла в той точке, которая "смотрит" на Землю, и поэтому ее воздействие на нашу планету будет максимальным. В настоящий момент ее последствия предугадать невозможно.