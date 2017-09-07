Метеозависимость: что это такое и чем она опасна

Накануне, 6 сентября, на Солнце была зафиксирована самая большая вспышка за последние 12 лет. Если сразу после нее метеорологи и астрономы не спешили делать прогнозов, то сегодня 7 сентября стало известно о мощной магнитной буре, которая была спровоцирована неполадками на самой ближней к нам звезде.

Врачи советуют всем, особенно метеозависимым людям, следить за своим здоровьем, а также сократить физические нагрузки и постараться обезопасить себя от стрессов. Значит ли это, что в такие дни людям лучше не работать и просто лежать в кровати? «Санкт-Петербург.ру» разобрался в том, что такое метеозависимость и как с ней бороться.

Живые барометры

Самочувствие примерно 75% людей ухудшается из-за перепадов атмосферного давления, повышенной влажности воздуха, магнитных бурь и резких перепадов температур. Сильнее всего погодные аномалии действуют на людей, имеющих хронические недуги: бронхиальную астму, артрит, ревматизм, сердечные заболевания. Метеозависимость часто развивается и у тех, кто перенес сотрясение мозга, страдает вегетососудистой дистонией или атеросклерозом.

Фото: EverydayMe

Кроме того, можно выделить несколько основных групп людей, склонных к метеозависимости:

Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. До 80% всех инфарктов и гипертонических кризов происходят как раз при резкой смене погоды. В это же время обостряются и многие хронические заболевания;

больные ревматизмом. Наши суставы также очень чувствительны к различным капризам природы;

люди с нервно-психическими расстройствами. Пик обострений приходится на июль-август. Летняя жара и духота порой на самым лучшим образом сказываются на здоровье;

люди с нарушениями обмена веществ, болезнями почек, мочевыводящих путей. Также в магнитные бури нелегко приходится и нашей печени;

люди с бронхитом и бронхиальной астмой;

люди, страдающие сахарным диабетом;

маленькие дети;

эмоционально впечатлительные люди. Больше всего страдают этим женщины среднего и старшего возраста.

Чаще всего симптомами метеозависимости являются:

головная боль;

боли в области сердца;

сердцебиение;

повышенная раздражительность;

обострение хронических заболеваний (гипертоническая болезнь, стенокардия, артриты, нервно-психические заболевания).

У некоторых людей симптомы порой даже несколько опережают изменение погоды, превращая человека в своеобразный живой барометр.

При этом у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями даже изменение направления ветра может вызвать головную боль, беспричинное беспокойство, слабость, боль в суставах. Самым неблагоприятным фактором для «сердечников» является повышенная влажность воздуха, а с приближением грозы бывают случаи внезапной смерти.

Буря мглою разум кроет

Но не стоит впадать в панику - если метеозависимость проявляется в кратковременном недомогании – это не опасно, просто доставляет неудобства на некий период. Обострения болезней – другое дело, они требуют внимания и адекватных мер. При общем ослаблении организма, при сильном переутомлении, при пониженных реакциях иммунитета заметно понижается способность адаптироваться к смене условий среды. Если при этом еще у нас дополнительные стрессы в жизни появляются, то от этого ситуация только усугубляется.

Пожалуй, самый неблагоприятный фактор – магнитные бури. Серия возмущений магнитного поля планеты сказывается на сердечниках, на тех, у кого есть болезни нервной системы. В такие дни даже многие здоровые люди сталкиваются с бессонницей, тошнотой, мелкими недомоганиями.

Кровь наша в это время меняет свои свойства – она сгущается, ухудшается кислородный обмен. Первыми на такую нехватку кислорода реагируют головной мозг и нервные окончания.

Укрепляем иммунитет

Полностью побороть метеозависимость невозможно – это не заболевание, от которого можно излечиться, а одна из особенностей человеческого организма. Чтобы мы меньше реагировали на метеоусловия, нужно укреплять свое здоровье, и не только лекарствами.

Хороший результат дают физические упражнения, режим дня, достаточный отдых, правильное питание, крепкий сон, прогулки на свежем воздухе. Физические нагрузки улучшают обмен веществ, кровообращение, укрепляют нервную систему и мышцы. Но с приближением неблагоприятной погоды физическую активность и напряженную умственную работу следует уменьшить. Можно просто прогуляться, подышать свежим воздухом.

Фото: euraz.org

Укрепить иммунную систему и выработать устойчивость организма к изменениям погоды помогут специальные оздоровительные процедуры, например, закаливание. Закаливание нужно начинать постепенно, но только не во время плохого самочувствия. После приема душа или ванны резко вылить на себя ведро прохладной воды (не ледяной) на шею и плечи. Эту процедуру нужно повторять 2 раза в неделю, снижая температуру воды на 1 градус. Очень важна регулярность, иначе теряется эффект закаливания и пользы не будет, а только вред, т.к. для организма это серьезный стресс.

Кстати, сельские жители гораздо реже городских страдают от метеочувствительности — они больше бывают на природе, поэтому их организм постепенно привыкает к её капризам. То же самое произойдёт и с любым здоровым человеком, который не зацикливается на чувствительности к магнитным бурям и вспышкам на солнце, а пытается приучить к ним своё тело.

Например, не стоит прятаться от погоды в квартире, лучше как можно больше гулять, а в опасные периоды устраивать себе разгрузочные дни, пить травяные настои и принимать витаминные комплексы с микроэлементами.

Лекарства – только в хронических случаях

Если вы — ходячий барометр и процесс острой реакции на перепады погоды у вас зашёл далеко, возможно, понадобятся лекарственные препараты. В некоторых ситуациях — седативные средства (чаще всего это мягкие успокоительные на основе лекарственных растений — валерианы, пустырника), но иногда необходимы транквилизаторы, антидепрессанты и другие успокаивающие нервную систему средства.

А вот гипотоникам, напротив, нужны адаптогенные препараты, поддерживающие тонус, — настойки женьшеня, эхинацеи, лимонника, аралии. При вегетососудистой дистонии для укрепления нервной системы врач может назначить курс инъекций с витаминами группы В. Используется и физиотерапия (например, электрофорез с лекарственными препаратами), иглорефлексотерапия, а также занятия с психотерапевтом.

Лечимся травами

Если перспектива принимать таблетки вас пугает, то есть несколько проверенных «дедовских» способов:

Сбор из березы, хвоща, тмина, чабреца и цветков ромашки. Возьмите 3 части листьев берёзы, 2 части хвоща полевого, 1 часть семян тмина, 2 части травы чабреца и 3 части цветков ромашки аптечной.

Все травы могут быть сухими. 2 столовых ложки сбора залейте 1 стаканом крутого кипятка, настаивайте, укутав, в течение часа, процедите.

Пейте по 1⁄2 стакана 2 раза в день, если чувствуете недомогание, связанное с переменой погоды.

Настой из ромашки. Приготовьте настой из равных частей цветков ромашки, листьев мяты, плодов фенхеля и корня валерианы. 2 столовых ложки этой смеси нужно заваривать в 0,5 литра кипятка и настаивать в течение часа в термосе. Принимать по 1/2 стакана 2 раза в день.

Фото: FitoHome.ru

Отвар из зверобоя. Столовую ложку травы зверобоя залейте стаканом кипятка и настаивайте 15 минут. Пейте мелкими глотками в течение дня.

Настой против учащённого сердцебиения. Цветки ромашки аптечной (1 столовая ложка), листья мяты перечной (1 столовая ложка), плоды фенхеля (1 столовая ложка), корень валерианы (1 столовая ложка), плоды тмина (1 столовая ложка) залейте 0,5 литра кипятка и подержите на медленном огне 5–7 минут. Отвар принимайте один раз вечером по одному стакану.