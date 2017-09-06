На Солнце произошла мощнейшая за 12 лет вспышка

В среду, 6 сентября, на Солнце произошла мощнейшая за последние 12 лет вспышка, возникшая в результате слияния двух крупнейших групп солнечных пятен, сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева.

"События такой мощности относятся к наиболее крупным, которые только способна производить наша звезда и которые формируются лишь при очень редких, уникальных условиях, как правило, на стадии пика солнечной активности. Как сложилось так, что вспышка такого уровня произошла сейчас, на фоне солнечного минимума, еще предстоит разобраться ученым", — сообщают исследователи.

Ученые полагают, что вспышка произошла в той точке, которая "смотрит" на Землю, и поэтому ее воздействие на нашу планету будет максимальным. В настоящий момент ее последствия предугадать невозможно.

Сейчас уровень солнечной активности вышел за пределы десятибалльной шкалы, достигнув отметки в 10.3, и находится в так называемой "черной" области.