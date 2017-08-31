Forbes назвал сто самых влиятельных россиян столетия

Журнал Forbes опубликовал список самых влиятельных россиян за последние сто лет. Места в списке не ранжируются, однако издание предлагает поучаствовать в голосовании читателям.

По версии читателей журнала, самый влиятельный россиянин за последние 100 лет - первый космонавт планеты Юрий Гагарин (52,2% голосов). Второе место голосовавшие отдали советскому лидеру Иосифу Сталину (44,6%). Нынешний президент России Владимир Путин занял третье место (43,6%).

Замыкают пятерку поэт и музыкант Владимир Высоцкий (35,6%), а также ученый и инженер-конструктор в области космонавтики и ракетостроения Сергей Королев (34,6%).

В топ-10 также вошли Владимир Ленин, маршал СССР Георгий Жуков, Михаил Калашников, сооснователь корпорации Alphabet (Google) и один из богатейших людей мира Сергей Брин, создатель советской водородной бомбы Андрей Сахаров и создатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров.