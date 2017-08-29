Директора «БалтСтроя» обвиняют в создании преступной группы. Дмитрий Сергеев условно осужден и вновь задержан по по «делу реставраторов». Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Сегодня днем, 29 августа, из Следственного комитета России поступило ходатайство о заключении Сергеева под стражу до 29 октября 2017 года.

«В материалах дела он значится обвиняемым по статьям 210 часть 1 УК РФ (организация преступного сообщества) и трех эпизодах преступлений, предусмотренных статьей 159 часть 4 УК (мошенничество в особо крупном размере)», - рассказала представитель Басманного суда Юнона Царева.

Куйбышевский суд Петербурга приговорил Дмитрия Сергеева к 4,5 годам условного срока. Однако ФСБ задержала директора «БалтСтроя» сразу после освобождения.

«Дело реставраторов» ведет свою историю с марта 2016 года, когда вместе с Дмитрием Сергеевым были арестованы замминистра культуры РФ Григорий Пирумов (ушел в отставку), директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры Борис Мазо, а также директор подведомственного Минкультуры ФГКУ «Центрреставрация» Олег Иванов.

Все они подозреваются в хищении 186 млн рублей из государственной казны при реставрационных работах. «БалтСтрой» выступала подрядчиком работ. Конкретно Пирумова подозревают в хищении 50 млн рублей. Расследование дела продолжается.