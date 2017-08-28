ФСБ задержала директора «БалтСтроя» сразу после освобождения. Ранее Куйбышевский суд Петербурга приговорил Дмитрия Сергеева к 4,5 годам условного срока по «делу реставраторов».

Сразу после оглашения приговора суд оказался заблокированным, пишет «Фонтанка.ру». Судебные приставы закрыли дверь здания, а всем посетителям объявили о незапланированном перерыве.

За несколько минут до этого в здание вбежали сотрудники ФСБ, выйдя из служебного микроавтобуса. Дмитрий Сергеев был заново задержан - на этот раз уголовному делу о хищении бюджетных средств на реконструкции президентской резиденции в Ново-Огарево. Его доставят в Москву для нового ареста.

Бизнесмен уже признан виновным в хищении 72 млн рублей при реставрации Новодевичьего женского монастыря в Москве, драмтеатра в Пскове и усадьбы фабриканта Асеева в Тамбове. Судом установлено, что «БалтСтрой» получал контракты министерства культуры за пятипроцентные откаты.

«Дело реставраторов» ведет свою историю с марта 2016 года, когда вместе с Дмитрием Сергеевым были арестованы замминистра культуры РФ Григорий Пирумов (ушел в отставку), директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры Борис Мазо, а также директор подведомственного Минкультуры ФГКУ «Центрреставрация» Олег Иванов.

Все они подозреваются в хищении 186 млн рублей из государственной казны при реставрационных работах. «БалтСтрой» выступала подрядчиком работ. Конкретно Пирумова подозревают в хищении 50 млн рублей. Именно он в материалах дела назван организатором преступной группы. Расследование дела продолжается.