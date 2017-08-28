Директор «БалтСтроя» получил условный срок по «делу реставраторов»

Директор петербургской компании «БалтСтрой» получил условный срок по «делу реставраторов». Куйбышевский суд Петербурга приговорил Дмитрия Сергеева к 4,5 годам, он также заплатит 800 тыс. рублей штрафа. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Бизнесмен признан виновным в хищении 72 млн рублей при реставрации Новодевичьего женского монастыря в Москве, драмтеатра в Пскове и усадьбы фабриканта Асеева в Тамбове. Судом установлено, что «БалтСтрой» получал контракты министерства культуры за пятипроцентные откаты.

Дело бизнесмена было выделено из основного после заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. Сергеев не только дал показания на предполагаемых подельников, но и рассказал об одном эпизоде, ранее не известном следствию.

В прениях обвинение потребовало пять лет колонии общего режима. Подсудимый не скрывал своего горького изумления и предельно ясно дал понять, что за свою откровенность рассчитывал на условный срок.

«Дело реставраторов» ведет свою историю с марта 2016 года, когда вместе с Дмитрием Сергеевым были арестованы замминистра культуры РФ Григорий Пирумов (ушел в отставку), директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры Борис Мазо, а также директор подведомственного Минкультуры ФГКУ «Центрреставрация» Олег Иванов.

Все они подозреваются в хищении 186 млн рублей из государственной казны при реставрационных работах. «БалтСтрой» выступала подрядчиком работ. Конкретно Пирумова подозревают в хищении 50 млн рублей. Именно он в материалах дела назван организатором преступной группы. Расследование дела продолжается.