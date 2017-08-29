В Иерусалиме установят монумент защитникам Ленинграда в годы блокады. Инициативу об установке монумента израильской стороне передал губернатор Петербурга Георгий Полтавченко в рамках визита в Иерусалим 24 августа.

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Проект памятника уже подготовлен петербургскими авторами. Предполагается, что проект впоследствии может быть доработан с участием израильских мастеров, рассказали в комитете по внешним связям Смольного.

В поддержку инициативы высказались присутствующие на встрече председатель всеизраильского Союза ветеранов Второй мировой войны Абрам Гринзайди другие чиновники.

Мэр Иерусалима Нир Баркат поддержал проект и предложил рассмотреть несколько вариантов размещения памятника в центральной части города. Открыть монумент планируют в 2018 году. Изготовят памятник за счет спонсорских средств.