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Блокада Ленинграда: памятные места, которые должен знать каждый

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© Фото: молодежь-югры.рф

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Город-герой Ленинград смог выстоять фашистскую блокаду, и в нынешнем Петербурге осталось множество мест, которые помнят этот подвиг. "Санкт-Петербург.ру" составил список памятных зданий, которые связаны со страшными днями осажденного города.

В пятницу, 27 января, Петербург отметил 73-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда от фашистских захватчиков. Город находился в осаде 872 дня — с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года.

Это время стало самым сложным в истории города. На протяжении блокады от голода погибли более 600 тыс. человек, а более 14 тыс. горожан были убиты при артобстрелах и бомбардировках.

Северная столица продолжает хранить память об этих страшных днях. Многие из мест, которые пережили блокаду, даже не намекают на ужасы войны, но, тем не менее, дают возможность прикоснуться к истории и вспомнить всех, кто смог отстоять город на Неве

"Санкт-Петербург.ру" рассказывает про 10 мест, которые тем или иным образом участвовали в войне. Филармония, где прозвучала легендарная Седьмая симфония Шостаковича, дом радио, откуда поддерживали жителей блокадного города, завод, где сжигали трупы умерших от голода ленинградцев, и даже зоопарк, сотрудники которого спасали животных, несмотря на блокаду.

Квартира Тани Савичевой

 

На 2-й линии Васильевского острова ила Таня Савичева, которая прославилась своим блокадным дневником. В нем она перечисляла даты смерти своих родных, которые скончались во время Великой Отечественной войны в осажденном городе. Сама Таня умерла в эвакуации в возрасте 14 лет. Ее дневник сохранился благодаря старшей сестре Нине и брату Михаилу, которые пережили блокаду.

Где: 2-я линия В.О., 13

Фото: fototerra.ru
 

Кирпично-пемзовый завод № 1

 

На месте нынешнего Московского парка победы в военные годы располагался Кирпично-пемзовый завод № 1. Во время блокады он служил крематорием, где, по разным данным, сожгли останки от 100 до 600 тыс. ленинградцев. Эта территория стала местом самой массовой кремации в истории.

Фото: encspb.ru
 

Парк на месте бывшего завода открылся 7 июля 1946 года, тогда его площадь составляла 1/7 от нынешней территории.

Где: Кузнецовская улица, 25

Фото: wikimedia.org
 

Театр музыкальной комедии

 

Театр музыкальной комедии был единственным, который не эвакуировали из Ленинграда. Актеры театра не только давали представления, но и учились владеть винтовкой, изучали навыки тактики боя, оказания первой помощи и тушения зажигательных бомб. Концертная бригада ленинградской Музкомедии смогла выступить на всех участках фронта.

Фото: pastvu.com
 

За время блокады погибло 64 актера театра. Несмотря на это, было проведено 16 постановок. Спектакли посетили 1 млн 300 тыс. человек.

Где: Итальянская улица, 13

Фото: infourok.ru
 

Санкт-Петербургская филармония имени Д. Д. Шостаковича

 

В Ленинградской филармонии 9 августа 1942 года состоялось исполнение Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича. Это произведение было написано в 1941 году, оно стало одним из главных культурных памятников блокады.

Фото: arhivurokov.ru
 

Исполнение симфонии оказало большое влияние на ленинградцев, многие из которых плакали во время исполнения произведения в Филармонии. Позднее, в 1985 году, на стене Филармонии появилась памятная табличка, посвященная оркестру Ленинградского радиокомитета и дирижеру Карлу Элиасбергу, которые и исполнили симфонию в блокадном городе.

Где: Михайловская улица, 2

 

Фото: inkapspb.ru
 

Дом радио

 

Ленинградский дом радио не прерывал своего вещания в годы войны.

Фото: defendingrussia.ru
 

На волнах радио состоялась прямая трансляция Седьмой симфонии Шостаковича. На радио также звучали Ольга Берггольц, Всеволод Вишневский, Николай Тихонов и другие.

"Нигде радио не значило так много, как в нашем городе в дни войны", — говорила Берггольц.

Фото: migrantinfo.spb.ru
 

Журналисты Ленинградского радио для записи репортажей даже выезжали на фронт.

Где: Малая Садовая улица, 2

 

Фото: wikimedia.org
 

Невский проспект, 14

 

На доме № 14 по Невскому проспекту до сих пор сохранилась табличка, посвященная опасности артобстрела. Всего в городе осталось несколько зданий, где написано: "Граждане! При артобстреле эта сторона улицы особенно опасна". Но именно дом на Невском стал самым известным.

Где: Невский проспект, 14

Фото: st-roll.ru
 

Блокадная подстанция на Фонтанке

 

Тяговая подстанция № 11, расположенная у Цирка на Фонтанке, существует с начала 1930-х годов. Во время блокады Ленинграда с ее помощью была восстановлена подача электроэнергии для трамваев. Этот вид транспорта был единственным, который работал на протяжении практически всей блокады, с помощью трамваев перемещали грузы и перевозили людей.

Фото: w.gallerix.ru
 

В настоящее время здание подстанции планируют превратить в музей цирка, также там расположится экспозиция, посвященная работе сотрудников "Горэлектротранса" в дни блокады.

Где: набережная реки Фонтанки, 3А

Фото: luna-info.ru
 

Железнодорожная станция Ржевка

 

На станцию Ржевка прибывали поезда с мукой, продовольствием и лекарствами, которым удавалось пройти в блокадный город.

Фото: wikimedia.org
 

От станции начинается трасса "Ржевский коридор", которая стала продолжением "Дороги жизни" по территории Ленинграда. Сама станция была разрушена 29 марта 1942 года после артиллерийского обстрела немецких войск.

Где: Ржевская площадь

Фото: wiki.nashtransport.ru

 

Ленинградский зоопарк

 

В одном из самых старых зоопарков России в годы войны удалось спасти множество животных, в том числе бегемотиху Красавицу. Ей приходилось жить в осушенном бассейне, так как водопровод не работал. Бегемотиху ежедневно поливали водой, которую брали из Невы. Воду для животного привозила и нагревала служащая зоопарка Евдокия Дашина. Красавица в годы войны уже была довольно старой, но с помощью сотрудников зоопарка ей удалось дожить до 1951 года.

Где: Александровский парк, 1

Фото: pomniblokadu.ru
 

Николо-Богоявленский морской собор

 

На протяжении всей блокады на хорах Никольского морского собора жил митрополит Ленинградский Алексий, который позднее стал патриархом Московский и всея Руси.

Фото: pastvu.com
 

 

Практически ежедневно митрополит Алексий проводил в храме литургию. Также Алексий совершал обход других храмов Ленинграда, поддерживая верующих.

Где: Никольская площадь, 1/3

Фото: azbyka.ru
 

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