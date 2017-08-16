Твит Обамы о толерантности стал самым популярным в истории сервиса

Сообщение о толерантности, написанное 44-м экс-президентом США Бараком Обамой на своей странице в Twitter после беспорядков в Шарлотсвилле, стало самым популярным в истории сервиса.

Твит Обамы, написанный 13 августа, к 16 августа набрал почти три млн лайков, его ретвитнули более 1,2 млн раз, пишет «Медуза».

В твите, опубликованном после столкновений в Шарлотсвилле между ультраправыми и их противниками, Обама процитировал Нельсона Манделу: «Никто не рождается с ненавистью к другому человеку из-за цвета кожи, происхождения или религии».

До недавнего времени самым популярным твитом считалась запись, сделанная певицей Арианой Гранде после теракта 23 мая, произошедшего во время ее концерта в Манчестере.

В субботу, 12 августа, в Шарлотсвилле, штат Виргиния, произошли столкновения между ультраправыми и их противниками. Более 30 человек получили ранения, один человек погиб, когда в группу противников ультраправых намеренно врезался автомобиль. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации.

Действующий президент США Дональд Трамп, делая первое заявление о беспорядках в Шарлотсвилле, осудил насилие в целом, но не стал упоминать ультраправых. Такое заявление Трампа вызвало резкую критику. После этого Трамп выступил с отдельным заявлением, указав, что «у неонацистов и ксенофобов» нет ничего общего с американскими идеалами.