  • 16 Август 2017
USD 16.08.2017 59.9266 0.1276
USD ММВБ 10:17 59.81200  
EUR 16.08.2017 70.3718 -0.2927
EUR ММВБ 10:17 70.1510  
Нефть($) 15.08.2017 51.01 +0.73
Нефть(p) 15.08.2017 3056.86 +50.17

Твит Обамы о толерантности стал самым популярным в истории сервиса

Автор:


© Фото: Twitter / @BarackObama

Темы дня

Он набрал почти три млн лайков, его ретвитнули более 1,2 млн раз.

Сообщение о толерантности, написанное 44-м экс-президентом США Бараком Обамой на своей странице в Twitter после беспорядков в Шарлотсвилле, стало самым популярным в истории сервиса.

Твит Обамы, написанный 13 августа, к 16 августа набрал почти три млн лайков, его ретвитнули более 1,2 млн раз, пишет «Медуза».

В твите, опубликованном после столкновений в Шарлотсвилле между ультраправыми и их противниками, Обама процитировал Нельсона Манделу: «Никто не рождается с ненавистью к другому человеку из-за цвета кожи, происхождения или религии».

До недавнего времени самым популярным твитом считалась запись, сделанная певицей Арианой Гранде после теракта 23 мая, произошедшего во время ее концерта в Манчестере.

В субботу, 12 августа, в Шарлотсвилле, штат Виргиния, произошли столкновения между ультраправыми и их противниками. Более 30 человек получили ранения, один человек погиб, когда в группу противников ультраправых намеренно врезался автомобиль. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации.

Действующий президент США Дональд Трамп, делая первое заявление о беспорядках в Шарлотсвилле, осудил насилие в целом, но не стал упоминать ультраправых. Такое заявление Трампа вызвало резкую критику. После этого Трамп выступил с отдельным заявлением, указав, что «у неонацистов и ксенофобов» нет ничего общего с американскими идеалами.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в августе

    Последний месяц лета приготовил много приятных сюрпризов жителям и гостям Северной столицы. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о самых ярких из них.

    читать далее →

    Пять крыш Петербурга, где проводят концерты и кинопоказы

    Пока погода Северной столицы радует теплом, можно позволить себе романтическую прогулку на крыши, где угощают вином, приглашают посидеть на пуфиках и укутывают пледом.

    читать далее →

    Без блокбастеров: пять лучших киноклубов Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» расскажет, где в Северной столице можно не только увидеть редкие фильмы, но и обсудить их в компании киноэстетов.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    15.08.17
    Где заказать срочный перевод документов в Москве?
    15.08.17
    Коммерческий морской транспорт: купля/продажа и распространенные модели
    15.08.17
    Ремонт Айфона в СПб – недорого, быстро, качественно
    14.08.17
    Интернет-магазин «Мой размер» работает для крупных мужчин
    14.08.17
    Качественный кузовной ремонт автомобилей в Санкт-Петербурге!
    14.08.17
    Не понравился макияж, прическа не к лицу: как быть мастеру?
    11.08.17
    Полезные советы на все случаи жизни
    28.07.17
    В Санкт-Петербурге началось обновление трамвайной сети

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram