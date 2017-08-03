Петицию с требованием выплаты компенсаций пострадавшим при теракте в Петербурге подписали более 900 человек

Петицию с требованием выплаты компенсаций пострадавшим при теракте в Петербурге, которая появилась на сайте Change.org, подписали более 900 человек.

Согласно официальным данным Смольного, без выплат остались 15 пострадавших при взрыве в метро 3 апреля. Из 82 заявлений право на получение различных выплат получили 67 человек. При этом создатели петиции пишут о 25 людях, не получивших денег от государства.

"25 пострадавшим от теракта отказано в выплатах компенсаций за счет средств федерального бюджета и бюджета Петербурга в связи с тем, что судебно-медицинской экспертизой не установлен вред здоровью. Петербургский метрополитен, в свою очередь, выплатил некоторым из них всего по 1000 рублей, а кому-то и вовсе отказал", - говорится в тексте петиции.

Спустя ровно четыре месяца, к 3 августа, из больниц Петербурга выписали всех пострадавших. Последние две недели в больницах оставались три человека, которые получили наиболее серьезные травмы.

Взрыв в метро Петербурга произошел на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт", смертник взорвал бомбу. Жертвами взрыва стали 16 человек, включая смертника, более ста человек получили ранения.