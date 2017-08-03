Из больниц Петербурга выписаны все пострадавшие при теракте в метро

Из больниц Петербурга ровно спустя четыре месяца, 3 августа, выписаны все пострадавшие при теракте в метро. Об этом на своей странице в Twitter сообщила вице-губернатор Анна Митянина.

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Большинство пострадавших были выписаны уже к середине мая. Последние две недели в больницах оставались трое человек, которые получили наиболее серьезные травмы.

Взрыв в метро Петербурга произошел днем 3 апреля, на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" смертник взорвал бомбу. По делу о теракте арестованы несколько человек, большинство которых из Киргизии.

Жертвами взрыва стали 16 человек, включая смертника, более ста человек получили ранения. В конце апреля умерла еще одна раненая, врачи боролись за жизнь Натальи Митрофановой почти три недели.