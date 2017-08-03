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Картина дня: взрывы в Абхазии и новые санкции

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© Фото: bandt.com.au

Темы дня

Сколько человек погибло и пострадало от взрывов, чего коснутся очередные санкции США против России.

Самой популярной темой за сутки, по данным «Монитора», стали взрывы в Абхазии. Среди СМИ первыми об этом рассказали «Пятый канал» (01:00), «Фонтанка.ру» (08:30) и «Санкт-Петербург.ру» (09:10).

Взрывы произошли на складе боеприпасов в поселке Приморском, после этого начался пожар. От взрывов пострадали 60 человек, из них 35 человек - туристы из России. Две туристки из Петербурга - погибли. Это Елена Полякова 1970 года рождения и Елена Тимофеева 1962 года рождения.

На место происшествия сразу же прибыл премьер-министр республики Беслан Барциц, а также министр обороны Абхазии Мираб Кишмария. Создана рабочая группа представителей МВД, МЧС и Минобороны Абхазии.

Второй по значимости темой дня, по мнению «Монитора», стало новые санкции. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Белом доме сообщило, что президент США Дональд Трамп подписал принятый Конгрессом закон о расширении санкций в отношении России.

Официально об этом пока объявлено не было. Прежде в заявлении Белого дома говорилось, что президент США Дональд Трамп намерен подписать законопроект. Вице-президент США Майк Пенс заявлял, что Трамп «очень скоро» подпишет этот законопроект.

На прошлой неделе, 27 июля, сенат США одобрил новый пакет экономических и персональных санкций против России. Этот пакет ограничений стал самым масштабным и комплексным с начала 2014 года. Он, к примеру, сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора - до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно).

Кроме того, корректируется круг глубоководных и арктических шельфовых проектов, а также нефтегазовых проектов с трудноизвлекаемыми запасами, которым запрещено поставлять оборудование и технологии. Если раньше речь шла обо всех таких проектах на территории РФ с участием подсанкционных физических и юридических лиц, то теперь санкции касаются только новых проектов, однако без географической привязки.

Законопроект также предполагает, что США наложит санкции на лиц, которые намерены вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более пяти млн долларов за год или одного млн долларов единовременно или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Деловой Петербург», «Невские новости» и «Фонтанка.ру».

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