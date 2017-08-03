При взрыве в Абхазии пострадали 35 российских туристов

При взрыве склада с боеприпасами в селе Приморском республики Абхазия во вторник вечером, 2 августа, пострадали 35 российских туристов, большинство из которых госпитализированы. Об этом передает РБК со ссылкой на российское посольство в республике.

По информации издания, всего при взрыве пострадали 60 человек, из них 35 – туристы из РФ. Сообщается, что 27 человек были отправлены в больницы республики, но их жизни ничего не угрожает.

Изначально сообщалось о том, что пострадало 19 жителей России, один из которых находится в больнице в тяжелом состоянии.

Ранее стало известно, что на складе боеприпасов в Приморском около 16:40 по МСК произошел врыв, посл которого начался пожар. На место происшествия прибыл премьер-министр республики Беслан Барциц, а также министр обороны Абхазии Мираб Кишмария. Создана рабочая группа представителей МВД, МЧС и Минобороны Абхазии.