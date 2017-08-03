При взрывах в Абхазии погибли две туристки из Петербурга

При взрывах боеприпасов в поселке Приморском республики Абхазия во вторник вечером, 2 августа, погибли две туристки из России

Речь идет о жительницах Петербурга. Это Елена Полякова, 1970 года рождения и Елена Тимофеева, 1962 года рождения. Женщины в момент взрыва находились на конной прогулке, передает «Интерфакс».

В МЧС Абхазии: добавили, что еще одна женщина из Подольска найдена живой с переломом руки. Владельцы частной гостиницы, где они остановились, подтвердили, что эти три женщины не вернулись вчера в гостиницу.

Ранее стало известно, что на складе боеприпасов в Приморском около 16:40 по МСК произошел врыв, посл которого начался пожар. На место происшествия прибыл премьер-министр республики Беслан Барциц, а также министр обороны Абхазии Мираб Кишмария. Создана рабочая группа представителей МВД, МЧС и Минобороны Абхазии.

Прежде сообщалось, что от взрывов пострадали 60 человек. Из них 35 человек – туристы из России.