Путин пригласил партнеров из Финляндии на парад ВМФ‍ в Петербурге

Президент РФ Владимир Путин пригласил иностранных партнеров из стран балтийского региона принять участие в военно-морском параде в Петербурге. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров в Финляндии, пишет ТАСС.

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"Мы всех приглашаем полюбоваться, приглашаем в Петербург посмотреть, как он будет организован, как он пройдет. Готовы пригласить партнеров из стран региона поучаствовать в этом мероприятии и готовы сделать его совместным", - сказал Путин.

Он также рассказал, что недавно было принято решение возродить Главный военно-морской парад. "Уверяю вас, это не бряцание оружием. Это восстановление традиций, которым уже более ста лет. Такой парад и проводился раньше, может в чуть меньшем масштабе, в День ВМФ России", - отметил президент РФ.

Кроме того, он заявил, что российские и китайские военные в ходе учений "Морское взаимодействие-2017" на Балтике оттачивают свое мастерство, а военное сотрудничество РФ и Китая не направлено против третьих стран, пишет "Интерфакс". Он подчеркнул, что Россия и Китай не создают никаких военных блоков и союзов.

Путин назвал взаимодействие России и Китая в военной сфере "хорошим примером того, как нужно бы сотрудничать в любом регионе мира, в том числе и в районе Балтики". По словам Путина, Россия с уважением относится к нейтралитету некоторых государств Балтийского региона. "В то же время готовы к любой форме взаимодействия и с нейтральными государствами", - резюмировал он.

В этом году в Северной столице на День ВМФ пройдет главный военно-морской парад страны. В нем примут участие самые современные корабли Тихоокеанского, Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.

Они пройдут по Неве и пронесут флаги героических соединений, которые защищали морские рубежи нашей Родины в годы ВОВ. Кроме того, в параде примут участие самолеты и вертолеты морской авиации.

Специально к параду Минобороны России запустило приложение, где можно посмотреть подробную информацию о кораблях и авиации, которые прибыли в Петербург. Из-за Дня ВМФ 30 июля до 15 часов будет закрыт весь Заячий остров.