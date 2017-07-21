День ВМФ в Петербурге 2017 - ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ

День Военно-Морского флота отмечается в нашей стране в последнее воскресенье июля, праздник был установлен специальным указом президента в 2006 году. Праздник существовал задолго до образования РФ - с 1939 года, согласно официальному указу изначально он отмечался 24 июля, и лишь в 1980 году его перенесли на последнее воскресенье месяца.

День ВМФ - один из самых любимых еще в СССР, а затем и в России, праздников. Его отмечают не только военнослужащие этих войск, но и все те, кто стоит на страже морских рубежей России, обеспечивает боеготовность кораблей и частей ВМФ, члены семей военнослужащих, рабочие и служащие флотских учреждений и предприятий, ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил. В этот день по всей стране проходит множество памятных и торжественных мероприятий, военные парады и встречи ветеранов.

День ВМФ – особенный праздник для Петербурга. Ведь именно в нашем городе в начале XVIII века развивался и рос регулярный военный флот под Андреевским флагом, учрежденный Петром I. Под этим флагом и по сей день ходят российские корабли, служат моряки и трудятся военно-морские инженеры. Более того, 2017 года станет особенным - в Петербурге вновь пройдет главный в стране парад кораблей.

«Для морской столицы России Петербурга День ВМФ – это всегда большой праздник. В праздничных мероприятиях ежегодно принимают участие более миллиона человек. В этом году мы восстанавливаем историческую традицию, заложенную основателем Петербурга Петром I. Парад кораблей пройдет на Неве и на Кронштадтском рейде», - рассказал исполняющий обязанности губернатора Александр Говорунов.

В Главном военно-морском параде 30 июля примут участие самые современные корабли Тихоокеанского, Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Они пройдут по Неве и пронесут флаги героических соединений, которые защищали морские рубежи нашей Родины в годы ВОВ.

Корабли океанской морской зоны пройдут парадным строем по Кронштадтскому рейду. Кроме того, в параде примут участие самолеты и вертолеты морской авиации. На празднование в Петербург и Кронштадт приедут ветераны ВМФ из многих регионов нашей страны. В Центральном военно-морском музее пройдет день открытых дверей. Петербуржцы и гости города смогут посетить боевые корабли, ошвартованные у набережной Лейтенанта Шмидта и у пирсов Усть-Рогатки в Кронштадте.

Фото: Игорь Зарембо / РИА «Новости»

Праздник, как всегда, пройдет в разных районах города, однако главное действо сосредоточится на Дворцовой площади и в Петропавловской крепости. Программа на Дворцовой площади начнется в 10:00, когда на экранах главной сцены стартует трансляция военного парада в Кронштадте. Здесь же, на Дворцовой, петербуржцы и гости города впервые смогут посетить выставку якорей разных времен под открытым небом.

В 12:00 стартует праздничная программа на двух малых сценических площадках. В 14:00 торжественную и величественную атмосферу праздника подчеркнут выступления морских и военных духовых оркестров Петербурга. Одновременно с этим начнется тематическая интерактивная программа в Александровском саду.

В 16:00 состоится сольный концерт Людмилы Сенчиной, по окончанию которого морских офицеров и членов их семей, а также петербуржцев и гостей города с Днем ВМФ поздравят артисты эстрады, кино и театра, популярные исполнители и творческие коллективы Петербурга: заслуженный артист России Владимир Самсонов, молодой популярный певец и ведущий Родион Газманов, танцевальные и спортивные коллективы, а также Адмиралтейский оркестр, морские пехотинцы и другие.

В 20:00 начнется сольный концерт Вячеслава Бутусова. В 20:30 на сцену выйдет легендарный коллектив «Хор Турецкого» и проведет «Праздник Песни». Тысячи людей вместе споют любимые песни нескольких поколений.

Что касается Петропавловки, то там в 12:00 начнется фестиваль морской песни «Душа нараспашку». Здесь выступят «Митьки», пройдут мастер-классы и конкурсы. В 15:00 кульминацией фестиваля станет сольный концерт Алексея Кортнева и группы «Несчастный случай». В 22:30 праздничную программу завершит большой фейерверк.

Фото: Владимир Астапкович / РИА «Новости»

Праздник в парке 300-летия Петербурга

В воскресенье, 30 июля, с 15:00 до 19:00 в парке пройдет народное гуляние «Под Андреевским флагом!» в рамках празднования Дня Военно-морского флота. Посетители смогут увидеть фото-экспозицию «Петербург – парусная столица России», принять участие в мастер-классах по вязанию морских узлов, в перетягивании каната и изучении морского дела.

Каждый желающий сможет своими руками изготовить себе сувенир - например, открытку с морской тематикой в технике «скрап-букинг». Для детей будет устроена школа юнг. Также для гостей праздника состоятся большой праздничный концерт, показательное выступление морской пехоты, парусная регата детских спортивных школ и яхт-клубов города.

Праздник в Кронштадте

С 10:00 до 12:00 пройдет Главный военно-морской парад, выставка исторического и современного оружия и боевой техники ВМФ; пролет самолетов морской авиации Балтийского флота; прохождение в парадном строю кораблей Балтийского, Северного и Черноморского флотов по Кронштадтскому корабельному фарватеру; артиллерийский салют.

Ехать на парад «Санкт-Петербург.ру» не рекомендует, так как проход на места для зрителей – только по пригласительным билетам, которые раздавались тем, кто прописан в Кронштадтском районе. Места для зрителей будут расположены на Южной стенке Средней гавани, проход - через КПП «Восточная Усть-Рогатка» - между Петровским парком и каналом Петровского дока.

Также с 10:00 до 19:00 пройдет музыкально-поэтический фестиваль «Поэзия ремесел» у Музея истории Кронштадта (Якорная площадь, 2А). В программе мастер-классы по ткачеству, плетению корзин, гончарному делу, росписи по дереву, по керамике, а также театрализованные мастер-классы по кузнечному делу. Со стихами выступят поэты, а также музыкальные коллективы с песнями в стиле «фолк».

С 12:00 до 16:00 - концертная программа «Семь футов под килем» (Петровский парк). С 14:00 до 15:00 – «Праздник Нептуна» для всей семьи (Петровский парк). С 20:00 до 23:00 - гала-концерт, посвященный Дню ВМФ (Якорная площадь). В 23:00 - праздничный фейерверк (Якорная площадь).

Фото: Игорь Зарембо / РИА «Новости»

Фестиваль «Морские Дьяволы» в Сосновом Бору

Для тех, кто хочет совместить загородный отдых и празднование Дня ВМФ, рекомендуем отправиться на военно-морской фестиваль «Морские Дьяволы», который пройдет на берегу Финского залива, в городе Сосновый Бор в Ленобласти.

Гости смогут посетить интерактивные выставки оружия и военной техники Морской пехоты ВМФ России, пострелять в холостом тире из любого вида оружия, а главное – совершить заезд на плавающем бронетранспортере – главном хите этого лета. Основным событием праздника станет учебно-показательный бой – высадка морской пехоты и схватка с сомалийскими пиратами.

Событийное пространство с образцами вооружения и техники морской пехоты России будет работать весь день с 11:00 до 20:00 на территории городского пляжа в Сосновом Бору. Все гости праздника смогут не только увидеть современную военную технику в движении, но и самостоятельно под контролем инструкторов прокатиться на всех представленных военных машинах, произвести выстрел холостым патроном из любого вида оружия.

В 15:30 зрителей ждет учебно-показательная высадка современной морской пехоты – «Морские Дьяволы». По легенде, террористы в Сомали захватили заложников из числа русской гуманитарной миссии и требуют выкуп. Россия не ведет переговоров с террористами, и спецназ ВМФ получает задание спасти заложников и уничтожить базы международных террористов.

С целью освобождения заложников, захваченных террористической группировкой, под шквальным огнем противника из густого черного тумана и зарева огня, сея панику и ужас среди неприятеля - на песок сойдут «Морские Дьяволы» – гордость и слава Спецназа ВМФ России. Кроме того, для всех желающих на празднике будет развернуто ярморочное пространство, а также подготовлена музыкальная программа.

Если вы не хотите выезжать ни в центр Петербурга, ни в другой город, ни в Ленобласть, то можете посмотреть программу праздника, которая пройдет именно в вашем районе - по этой ссылке

Фото: Игорь Зарембо / РИА «Новости»