Минобороны запустило к параду ВМФ в Петербурге специальное приложение

Минобороны России запустило к параду на День Военно-Морского флота в Петербурге специальное приложение. В нем можно посмотреть подробную информацию о кораблях и авиации, которые поучаствуют в главном военно-морском параде страны.

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Механизм простой - необходимо нажать нажать на любой интересующий корабль, вертолет или самолет, после чего прочитать о его боевых возможностях, вооружении и технических характеристиках.

"В рамках историко-познавательного интерактивного раздела военное ведомство России опубликовало онлайн-приложение о порядке прохождения боевых кораблей ВМФ в Петербурге и Кронштадте в ходе Главного военно-морского парада, об их основных тактико-технических характеристиках и системах вооружения, которыми они оснащены", - говорится в сообщении Минобороны.

На сайте также появился исторический раздел, посвященный великим флотоводцам России, судьбоносным баталиям и историям морских сражений. Главное меню исторической части выполнено в виде виртуальной каюты, элементы интерьера которой позволяют перемещаться между тематическими рубриками.