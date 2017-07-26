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Весь Заячий остров закроют 30 июля до 15 часов

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© Фото: Instagram / @serg1892

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Будут закрыты Петропавловская крепость и все музейные объекты на ее территории.

Весь Заячий остров закроют 30 июля до 15 часов из-за празднования Дня Военно-Морского флота. Будут закрыты Петропавловская крепость и все музейные объекты на ее территории. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

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В музее истории Петербурга рассказали, что вход на остров будет закрыт прямо на мостах - Иоанновском и Кронверкском. Конкретные причины такого решения в музее назвать затруднились, приказ отдан директором.

В этом году в Северной столице пройдет главный военно-морской парад страны. В нем примут участие самые современные корабли Тихоокеанского, Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.

Они пройдут по Неве и пронесут флаги героических соединений, которые защищали морские рубежи нашей Родины в годы ВОВ. Кроме того, в параде примут участие самолеты и вертолеты морской авиации.

Специально к параду Минобороны России запустило приложение, где можно посмотреть подробную информацию о кораблях и авиации, которые прибыли в Петербург.

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