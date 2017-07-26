Утро на станции метро "Электросила" началось с 20-минутных очередей

Утро 26 июля на станции метро "Электросила" началось с 20-минутных очередей. Об этом сообщают в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

"Придется опять постоять, чтобы попасть в метро. Тотальный досмотр всех входящих на станцию "Электросила", 20 минут очередь", - пишут пассажиры.

Аналогичная очередь скопилась на "Электросиле" утром и вечером 25 июля. Петербуржцы пишут, что опоздали на работу из-за "бесчеловечного" эксперимента метрополитена.

Он заключается в том, что каждого "звенящего" на рамках пассажира отправлять на отдельную проверку. Из-за этого 24 июля с перебоями работали станции "Звенигородская" и "Спасская".

Сегодня эксперимент проходит на станциях метро "Спасская", "Звенигородская", "Крестовский остров" и "Электросила".





Фото: vk.com/spb_today