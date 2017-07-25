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Очередь к станции метро "Электросила" достигла ста человек

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© Фото: vk.com/id5659779

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Каждого "звенящего" на рамках пассажира отправляют на отдельную проверку.

Очередь к станции метро "Электросила" вечером 25 июля достигла ста человек. Каждого "звенящего" на рамках пассажира отправляют на отдельную проверку. Такой эксперимент петербургский метролполитен проводит второй день подряд.

Из-за этого вчера с перебоями работали станции "Звенигородская" и "Спасская", а сегодня  "Спасская" и "Электросила". Были выбраны именно эти станции, потому что у горожан есть альтернатива - рядом находятся другие станции подземки.

По словам очевидцев в социальных сетях, сейчас очередь на "Электросиле" вдоль Московского проспекта достигла улицы Решетникова. "Тотальный досмотр пассажиров на "Электросиле" продолжается. Утром очередь была гораздо меньше, но 30 минут в ней пришлось постоять, прежде чем я оказалась на ступенях эскалатора. Мне кажется, что в качестве компенсации за столь длительное ожидание, проезд в метро от станции, на которой пришлось постоять в "пробке", должен быть бесплатным", - пишет на своей странице "ВКонтакте" Наталья Мымрина.

"Утром не смогла вовремя попасть на работу из-за неожиданной проверки каждого входящего в метро на станции "Электросила". В конце рабочего дня та же гигантская очередь на вход. Никаких объяснений со стороны работников метрополитена нет. Придется завтра идти на другую станцию, чтобы успеть на работу, но я не застрахована от того, что и там не будет происходить то же самое", - также рассказывает на своей странице "ВКонтакте" Аида Асадуллина.

Фото: vk.com/id2182498

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