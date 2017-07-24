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Станции метро «Звенигородская» и «Спасская» работают с перебоями

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Очередь на досмотр на станции метро «Спасская»
© Фото: Instagram / @arbuz239

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Это связана с тем, что каждого «звенящего» на рамках пассажира отправляют на отдельную проверку.

Станции метро «Звенигородская» и «Спасская» работают с перебоями. Это связана с тем, что каждого «звенящего» на рамках пассажира отправляют на отдельную проверку. Об этом сообщает пользователь Instagram Юрий Коноплев.

Он и другие петербуржцы днем 24 июля публикуют фотографии очередей на проверку на двух станциях подземки. «Звенигородскую» даже периодически закрывают и объявляют по громкой связи, что причины - технические.

Как выяснилось, сегодня метрополитен Петербурга устроил эксперимент по проверке каждого «звенящего» человека. Были выбраны именно эти станции, потому что у горожан есть альтернатива в виде «Пушкинской», «Садовой» и «Сенной», пишет «Фонтанка.ру».

Результаты проверки, а также время, потраченное на каждого проверенного пассажира, отправят в комитет по транспорту Смольного. Точных сроков окончания проверки нет, есть вероятность, что такой режим работы двух станций метро сохраниться и во вторник, 25 июля.

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